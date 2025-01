ETF Bitcoin – co to takiego?

Bitcoin to najpopularniejsza waluta wirtualna, z której korzystają użytkownicy na całym świecie. Jeszcze kilka lat temu służyła wyłącznie do wykonywania transakcji w sieci, obecnie istnieją nawet bankomaty, w których równowartość posiadanych Bitcoinów można wypłacić w lokalnej walucie. Zainteresowanie krypto walutami nie umknęło funduszom ETF, dlatego dowiedz się więcej o ich działaniu i inwestowaniu w Bitcoin.

Co to jest ETF?

ETF, czyli fundusz giełdowy Exchange-Traded Fund, to rodzaj instrumentu finansowego, który łączy cechy akcji i funduszy inwestycyjnych. Jest notowany na giełdzie, co umożliwia łatwe i szybkie inwestowanie w różnorodne instrumenty finansowe zgodnie z indeksem, który odzwierciedla. Dzięki temu inwestorzy zyskują dostęp do korzyści z dywersyfikacji oraz płynności porównywalnej z handlem akcjami bez potrzeby posiadania wiedzy specjalistycznej.

ETF czy tradycyjne fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne i ETF działają nieco inaczej, choć pewne zasady w nich obowiązujące są podobne. EFT są notowane na giełdzie, co umożliwia ich kupno i sprzedaż w czasie rzeczywistym. Fundusze inwestycyjne natomiast można nabywać po cenie ustalanej raz dziennie, na koniec dnia roboczego. Tym samym EFT to rozwiązanie, które pozwala szybciej reagować na pojawiające się okazje do zarobku i trendy rynkowe.

Co więcej, w ramach ETF dostępny jest szeroki wachlarz aktywów. Tradycyjne fundusze inwestycyjne często ograniczają się do mniejszej liczby aktywów, co może zwiększać ryzyko inwestycyjne, z kolei konkurencyjny ETF pozwala wybierać pomiędzy akcjami, obligacjami, czy też nieruchomościami. Jeśli chodzi o koszty zarządzania, ETF są tańsze niż fundusze inwestycyjne, co ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, którzy dysponują mniejszą gotówką.

Jeśli zatem chodzi o wybór pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a ETF, większość mniej doświadczonych inwestorów zdecyduje się na ETF. Dzięki nim uda im się uniknąć zwiększonego ryzyka inwestycyjnego, a także lepiej zdywersyfikować cały portfel.

Bitcoin ETF a Bitcoin CFD

Różnice między ETF Bitcoin a CFD Bitcoin wynikają głównie z ich struktury i sposobu inwestowania. ETF Bitcoin to fundusz giełdowy, który odzwierciedla wartość samego Bitcoina lub koszyka kryptowalut, pozwalając inwestorom na ekspozycję na rynek kryptowalut bez potrzeby bezpośredniego posiadania aktywów cyfrowych. Inwestowanie w ETF jest prostsze i mniej ryzykowne, ponieważ fundusz zapewnia dywersyfikację i zarządzanie przez profesjonalistów.

Z kolei CFD Bitcoin (ang. Contract for Difference) to instrument finansowy, który pozwala na spekulację na zmianach cen Bitcoina bez potrzeby jego faktycznego nabywania. CFD Bitcoin daje możliwość korzystania z dźwigni finansowej, co pozwala inwestorom na większe zyski przy mniejszym kapitale początkowym, ale jednocześnie wiąże się z wyższym ryzykiem straty. Wybór między ETF a CFD zależy od strategii inwestora – ETF jest bardziej odpowiedni dla tych, którzy preferują inwestycje długoterminowe i stabilność, natomiast CFD przyciąga osoby szukające szybkich zysków i gotowe zaakceptować wyższe ryzyko.

Inwestowanie w kryptowaluty zyskuje na znaczeniu

Dla popularności ETF niemałe znaczenie ma możliwość zakupu aktywów skupiających się na kryptowalutach. Obecnie waluty wirtualne są powszechnie akceptowane na całym świecie, dlatego inwestorzy uważają je za coraz bezpieczniejsze.

Dodatkowo możliwość zarabiania na nich zarówno w ramach day tradingu, jak i w perspektywie długoterminowej sprawia, że można dostosować do własnych preferencji. Co więcej, inwestycje w kryptowaluty pozwalają uciec z częścią kapitału od wielu uwarunkowań gospodarczych i politycznych, które zmniejszają opłacalność lokowania oszczędności w tradycyjne aktywa.

W przypadku ETF inwestowanie w kryptowaluty jest łatwiejsze niż gdy wykupuje się jedynie jedną walutę wirtualną. ETF jest mniej ryzykowny, gdyż odzwierciedla wartość wielu różnych kryptowalut, co chroni przed skutkami spadków na konkretnej walucie. Dzięki temu inwestor nie musi ciągle analizować i śledzić kursu Bitcoina, by efektywniej zarządzać swoimi pieniędzmi. Aktywa oparte na kilku różnych walutach zwiększa ochronę kapitału i pozwala skuteczniej zabezpieczyć się przed krachem i utratą oszczędności gromadzonych przez lata.