Europa będzie mieć zapasy na wypadek przerwy dostaw gazu z Rosji dzięki LNG Alert

Terminal Ras Laffan w Katarze. Fot. Qatargas

Rosyjski Kommiersant obliczył, że tempo uzupełniania zapasów w magazynach gazu Europy pozwoli przekroczyć cel ustalony po ataku Rosji na Ukrainę i zapełnić je w 92 procentach do początku sezonu grzewczego. Zapasy mają dać bezpieczeństwo w razie przerwy dostaw z Rosji, która dotknęła już część krajów, jak Polska.

Kommiersant informuje, że zapełnienie magazynów gazu na skalę całej Unii Europejskiej przekracza już 40 procent. Unia zgodziła się, że zapasy mają sięgnąć 80 procent mocy magazynowych do pierwszego listopada 2022 roku i 90 procent każdego następnego roku przed sezonem grzewczym zaczynającym się od tego miesiąca. To reakcja na celowe ograniczenie podaży gazu przez Rosjan w 2021 roku, które zakończyło się rekordowo niskim zapełnieniem magazynów pod wpływem Gazpromu.

Rosjanie ograniczają dostawy dalej, bo choć Gazprom przestał publikować miesięczne dane o eksporcie do Europy liczonej z Turcją, to według wyliczeń Kommiersanta spadł on o 26,5 procent w okresie czterech i pół miesięcy 2022 roku rok do roku, między innymi przez zatrzymanie dostaw do Bułgarii i Polski w kwietniu pod pretekstem sporu o mechanizm płatności nie znajdujący się w umowach długoterminowych. Finlandię spotkał podobny los w maju.

Dostawy Gazpromu zostały w większości zastąpione importem LNG, który wzrósł w Europie o 47,7 procent w marcu i 20 procent w kwietniu rok do roku. Najwięcej dostaw dotarło z USA i Kataru, czyli odpowiednio 7,5 i 2,55 mld m sześc. z 16 mld zaimportowanych w formie skroplonej w analizowanym okresie. Ponad 78 procent dostaw LNG z USA trafiło do Europy przez rekordowe ceny wywołane działaniami Gazpromu.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik