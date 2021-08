FIT FOR 55 – czyli rewolucja dla klimatu

Grafika: powermeetings.eu.

Pakiet Fit for 55 to początek działań mających na celu drogę do neutralności klimatycznej, którego krokiem pośrednim jest redukcja emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55% w porównaniu do 1990 roku.

Zebraliśmy najważniejsze zmiany zawarte w pakiecie dla przemysłu, energetyki i ciepłownictwa i przygotowaliśmy specjalistyczne seminarium, które będzie świetnym kompedium wiedzy w pigułce:

9 września 2021 I Warszawa & @online

W programie wszystkie najważniejsze zmiany dla przemysłu, energetyki i ciepłownictwa:

– Fit for 55 – zasadnicze cele, kierunki i obszary zmian

– Rewizja dyrektywy 2010/75/EU ws. emisji przesyłowych (IED) w kontekście EU Green Deal i Fit for 55

– Wpływ proponowanych zmian na promocję Gospodarki w Obiegu Zamkniętym i Symbiozy Przemysłowej

– EU ETS w świetle pakietu Fit for 55

– Fit for 55 i wynikające z niego zmiany w obszarze Dyrektywy RED II

– Fit for 55 i wynikające z niego zmiany w obszarze Dyrektywy efektywnościowej EED

– Węglowy podatek graniczny na granicy UE (CBAM)

A, że wiedzę najlepiej zdobywa się od najlepszych nasze wydarzenie poprowadzą:

– Katarzyna Szwed-Lipińska, Ekspert ds. systemów wsparcia, Wieloletni pracownik URE

– Marcin Wiśniewski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Robert Jeszke, KOBiZE

– Miłosz Tomasik, Kancelaria DWF Poland

– Ewa Biniewicz, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

Więcej informacji i możliwość rejestracji dostępne są pod linkiem: https://powermeetings.eu/fit-for-55-rewolucja-dla-klimatu/