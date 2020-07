Fitch: PKN Orlen może skorzystać na przejęciu PGNiG Alert

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polityka finansowa i zaktualizowana strategia są istotne dla oceny wpływu akwizycji na rating PKN Orlen – podała agencja Fitch. Zdaniem analityków, jeżeli proces przejęcia Grupy Lotos i PGNiG zostanie zakończony, profil kredytowy PKN Orlen skorzysta na większej skali, pełnej integracji i ekspansji w bardziej stabilnym sektorze.

Stabilna perspektywa finansowa

Agencja Fitch Ratings utrzymała dotychczasową ocenę ratingową koncernu na poziomie „BBB-” ze stabilną perspektywą finansową. Analitycy podkreślają, że akwizycja aktywów wydobywczych, dystrybucyjnych i energetycznych Grupy PGNiG, w połączeniu z niedawnym przejęciem aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych Grupy Energa, będzie opłacalna dla PKN Orlen. Jest to związane z prognozowaną zmianą miksu energetycznego Polski, która zakłada większe wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Agencja Fitch podkreśla, że miary kredytowe połączonej grupy oraz jej polityka finansowa i kierunek strategiczny będą istotne dla oceny ich wpływu na ratingi PKN Orlen. Chodzi także o stosunek powiązań potransakcyjnych między tymi spółkami.

Ryzyka przejęcia PGNiG przez PKN Orlen

PGNiG może zostać umieszczone na liście Rating Watch Negative (RWN), jeśli transakcja przejdzie do etapu wezwania na akcje, ogłoszenia ich zamiany lub innej formy zmiany właściciela. RWN odzwierciedla ryzyko silnego powiązania PGNiG z grupą kapitałową o niższym ratingu. Fitch zakłada, że rating PKN Orlen pozostanie na poziomie „BBB-„. Stanie się tak po przejęciu PGNiG i kolejnym dużym przejęciu drugiej co do wielkości spółki naftowej w Polsce, a więc Grupy Lotos. – W tym scenariuszu i przy założeniu silnych powiązań między PKN Orlen a PGNiG w ramach kryteriów ratingowych Fitch dla jednostki dominującej i zależnej, ocena PGNiG byłaby pod wpływem ratingu PKN Orlen.

Rating PGNiG może zostać oceniony jako silniejszy niż obecny, przy zachowaniu konserwatywnej dźwigni lub jeśli powiązania między PGNiG a PKN Orlen zostaną ocenione jako słabe, przy założeniu aktualnych ocen. – Ostateczny wynik byłby uzależniony od struktury transakcji, w szczególności podziału akcji i składników pieniężnych, a także polityki finansowej i strategii PKN Orlen po przejęciach. Silniejszy profil działalności byłby spowodowany większą skalą, większą integracją i dywersyfikacją działalności, ponieważ PKN Orlen buduje dużą krajową grupę energetyczną, która obejmuje również przejęcie spółki z sektora energii elektrycznej, a więc spółki Energa (BBB-/Stable). Ta transakcja została ukończona w kwietniu 2020 roku – czytamy w komunikacie.

Arbitraż działa na korzyść PGNiG

PKN Orlen podpisał list intencyjny z polskim rządem, w którym obie strony potwierdziły, że PKN Orlen będzie odgrywał wiodącą rolę w procesie konsolidacji, przejmując kontrolę nad PGNiG. Skarb Państwa jest głównym akcjonariuszem obu spółek z 27,52 procentowym udziałem w PKN Orlen i z 71,88 p;procentowym udziałem w PGNiG. Struktura i harmonogram transakcji nie zostały jeszcze ustalone, ale firma planuje zawrzeć je za 18 miesięcy. PKN Orlen wskazał, że list intencyjny nie jest wiążącym zobowiązaniem do realizacji transakcji.

Przejęcie PGNiG będzie również uzależnione od zgody Komisji Europejskiej i polskiego urzędu antymonopolowego.

Fitch podkreśla, że możliwości poprawy ratingu PGNiG zwiększyły się po wygranym arbitrażu z Gazpromem z marca tego roku. Zmieniona formuła, zgodnie z orzeczeniem trybunału arbitrażowego w Sztokholmie, jest w dużej mierze powiązana z cenami gazu na rynku zachodnioeuropejskim zamiast poprzednio stosowanej indeksacji do mieszanki cen ropy i gazu.

– W następstwie decyzji arbitrażu, Gazprom wypłacił PGNiG 1,5 mld dolarów za okres od listopada 2014 roku do lutego 2020 roku. Cena naliczana przez Gazprom była wyższa niż cena rynkowa w Europie – czytamy w komunikacie Fitch.

PKN Orlen komentuje

– Realizujemy zgodnie z planem nasze strategiczne cele, konsekwentnie zwiększając skalę działania. Utrzymujemy przy tym wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie i to przynosi oczekiwane efekty. Oceny Agencji Moody’s, a także Fitch Ratings, opierają się na rzeczowej analizie danych oraz planów koncernu i są potwierdzeniem słuszności naszych decyzji biznesowych, dotyczących przejęcia Grupy Lotos i PGNiG, a wcześniej także Grupy Energa . Koncern, poprzez procesy akwizycyjne i ambitne projekty inwestycyjne, rozwija się dynamicznie i we właściwym kierunku. Analitycy to doceniają, podkreślając jednocześnie nasz wielki potencjał i determinację, aby zbudować silny koncern multienergetyczny o globalnym znaczeniu – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

PKN Orlen/Fitch/Bartłomiej Sawicki