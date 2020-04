G20 uzależnia działania na rzecz stabilizacji cen ropy od losu porozumienia naftowego Alert

Grupa G20 chce stworzyć grupę ad hoc mającą zapewnić wdrożenie w życie działań na rzecz stabilizacji rynku ropy ustalonych przez grupę OPEC+ i G20.

Grupa dwudziestu największych gospodarek świata ustaliła, że powoła instytucję ad hoc. Będzie ona monitorować wdrażanie ustaleń o ewentualnych cięciach wydobycia ropy i innych rozwiązaniach mających ustabilizować sytuację na rynku doświadczonym kryzysem wartości baryłki. Jej celem będzie informowanie G20, które na podstawie danych z nowej instytucji rozważą podjęcie „dalszych działań korekcyjnych, jeśli będą potrzebne” przez ministrów odpowiedzialnych za energetykę.

Szkic dokumentu w tej sprawie, do którego dotarł Bloomberg, nie wymienia z nazwy cięć wydobycia ropy, do których grupa sygnatariuszy porozumienia naftowego OPEC+ zachęca producentów spoza niej, w tym z G20, jak USA czy Kanada. Środki stabilizujące rynek to także wykup rezerw strategicznych. Stany Zjednoczone poparły cięcia grupy OPEC+, ale same powstrzymują się wciąż od deklaracji, czy do nich dołączą.

Ostateczny dokument może zostać przyjęty na szczycie G20 w Rijadzie 10 kwietnia, dzień po posiedzeniu OPEC+ zaplanowanym na 9 kwietnia w Wiedniu.

