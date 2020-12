Elektrownia Ostrołęka C będzie zasilana gazem z Litwy Alert

Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa

PKN Orlen i Energa planują podłączenie nowego bloku gazowego do Gazociągu Polska–Litwa. – Nie planujemy podłączenia nowego bloku gazowego do Gazociągu Jamalskiego, a do GIPL. Mamy już potwierdzenie od Gaz-Systemu, że jest to technicznie możliwe – powiedział dyrektor wykonawczy PKN Orlen Jarosław Dybowski w Sejmie.

Podłączenie do GIPL

Przedstawiliśmy PGNiG pytania dotyczące wolumenu i czasu, kiedy powinien być on dostarczony na potrzeby bloku. – Mamy potwierdzenie od naszego gazowego partnera, że jest możliwe. Rozmawiamy także z Gaz-System o podłączeniu do sieci. – Chodzi o podłączenie planowanego bloku gazowego nie do Gazociągu Jamalskiego, a do Gazociągu Polska-Litwa. Mamy potwierdzenie od Gaz-Systemu o możliwości budowy takiego przyłączenia. Rozmawiamy z operatorem o takim połączeniu i planowanych dostawach surowca – powiedział Dybkowski.

Dodał, że Orlen i Energa rozmawiają z wykonawcami o zmianie technologii, a prace są zaawansowane. – Nie widzimy przeszkód, aby ten blok powstał. Chcemy zachować kontrakt mocowy, który jest już podpisany – podkreślił.

Bartłomiej Sawicki