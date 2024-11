Polski operator ma już komplet wykonawców gazociągów do bramy na gaz spoza Rosji

Gaz-System podpisał umowy na realizację trzech nowych gazociągów. Łączna długość tych tras wynosi około 250 kilometrów, a wartość kontraktów opiewa na 954 miliony złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2026 roku.

Budowa gazociągów lądowych jest kluczowym elementem Programu FSRU, którego celem jest instalacja pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej.

Dzięki nowej infrastrukturze możliwe będzie odbieranie skroplonego gazu ziemnego dostarczanego drogą morską, jego regazyfikacja, a następnie przesył do krajowego systemu dystrybucji gazu, by finalnie trafił do odbiorców. Terminal LNG w Gdańsku, typu FSRU, będzie miał zdolność odbiorczą na poziomie 6,1 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, stając się jednym z kluczowych węzłów przesyłu gazu ziemnego w Polsce.

– Postępowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlanych dla lądowych komponentów Programu FSRU zakończyliśmy półtora miesiąca przed planowanym terminem. W tym roku począwszy od kwietnia podpisaliśmy łącznie 28 umów z dostawcami materiałów, usług i prac budowlanych. Było to możliwe dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu naszych pracowników, którym bardzo dziękuję. Mając wszystkie pozwolenia administracyjne i komplet wykonawców możemy przystępować do prac w terenie – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Gaz-System.

W ramach inwestycji zbudowane zostaną trzy gazociągi – Kolnik – Gdańsk (ok. 34 kilometrów), Gardeja – Kolnik (ok. 88 kilometrów), Gustorzyn – Gardeja (ok. 128 kilometrów)

Aby sfinansować inwestycję programu FSRU, firma Gaz-System podpisała – 23 umowy na dostawy inwestorskie o łącznej wartości 680 milionów złotych, 2 umowy na nadzory inwestorskie (maksymalna wartość: 15 milionów złotych), 3 umowy na roboty budowlane warte łącznie 954 miliony złotych.

Piotr Brzyski / Gaz-System