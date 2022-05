Gaz-System zapewnia, że Baltic Pipe będzie na czas Alert

Rury Baltic Pipe. Fot. Saipem.

Zdążymy z Baltic Pipe, nie ma zagrożenia. Jesteśmy na finałach prac zarówno morskich, jak i lądowych. – powiedział Dariusz Kucel, dyrektor pionu rozwoju rynku gazu w Gaz-System podczas konferencji Gazterm 2022.

Dariusz Kucel na Gazterm 2022

– Zdążymy z Baltic Pipe, nie ma zagrożenia. Jesteśmy na finałach prac zarówno morskich, jak i lądowych. Pierwszego października pierwsze molekuły gazu popłyną tym gazociągiem. Mieliśmy problemy po stronie duńskiej, ale udało się nadgonić to, co zabrało opóźnienie. My jako Gaz-System nie odpowiadamy za podaż gazu, jednak PGNiG zapewnia, że gaz jest zakontraktowany – powiedział Dariusz Kucel.

Opracowali Michał Perzyński i Mariusz Marszałkowski