Putin, co wy tam palicie? Gazprom przepala 10 mln dolarów dziennie na złość Europie

Gazprom chwali się, że gromadzi zapasy gazu szybciej niż Europa. Jest tak, ponieważ ogranicza dostawy na kontynent na zlecenie Kremla. Nadwyżki musi także spalać. W ten sposób marnuje 10 mln dolarów dziennie.

Rosjanie chwalą się, że zgromadzili w magazynach już 90 procent pojemności przed zimą, a Europa tylko w 80 procentach. Jest tak, bo rosyjski Gazprom ogranicza podaż gazu na kontynencie od wakacji 2021 roku, podsycając kryzys energetyczny. W ostatnim czasie ograniczył dostawy przez Nord Stream 1 do Niemiec do 20 procent przepustowości sięgającej 55 mld m sześc. rocznie i zapowiedział przerwę techniczną na przełomie sierpnia i września, przez którą obawy inwestorów wywindowały cenę gazu o 30 procent w ciągu kilkunastu godzin do około 300 euro za megawatogodzinę na giełdzie TTF.

Jednakże nadwyżka jest tak duża, że część gazu Gazpromu trafia w powietrze za pośrednictwem flary, o czym pisał już BiznesAlert.pl. Rystad Energy cytowany przez BBC szacuje, że Rosjanie spalają dziennie na granicy z Finlandią gaz wart 10 mln dolarów. Ten gaz wcześniej docierał do Niemiec, ale Gazprom celowo ogranicza tam podaż i nie może sprzedać go gdzie indziej. Jest tak ponieważ spalają około 4,34 mln m sześc. gazu we flarze dziennie.

Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się przez to, że mieszkańcy Finlandii w pobliżu tłoczni Portowaja w Rosji widzieli nocne łuny na niebie. Podawał je niezależny portal rosyjski Meduza. Portowaja to tłocznia gazociągu Nord Stream 1, któremu rzekomo brakuje turbin do pracy, choć jedna z nich czeka na odbiór w Niemczech a kolejne dotrą niebawem z Kanady po zawieszeniu sankcji w tym celu. Flara Portowej jest widoczna z fińskiego brzegu. – Nie może być jaśniejszego sygnału, że Rosja może obniżyć ceny energii w Europie jutro. Ten gaz mógłby przecież zostać wysłany przez Nord Stream 1 lub alternatywne szlaki – mówi Sindre Knuttson z Rystad Energy cytowana przez BBC.

BBC/Wojciech Jakóbik