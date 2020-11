Miliardowe straty Gazpromu w pierwszych 9 miesiącach 2020 roku Alert

fot. Gazprom

Strata netto Gazpromu zanotowana w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku wyniosła 592 mld rubli (7,88 mld dolarów). W analogicznym okresie 2019 roku zysk spółki wyniósł 434 mld rubli (5,7 mld dolarów).

Miliardowe straty Gazpromu

Przychody spółki spadły od stycznia do września o 21,3 procent do 2,744 bln rubli (36 mld dolarów). Zysk brutto wyniósł 917 mld rubli (12 mld dolarów), co oznacza spadek o 39,8 procent.

Długoterminowe zadłużenie Gazpromu wzrosło o 28 procent do 3,2 bln rubli (41,92 mld dolarów) krótkoterminowe długi Gazpromu spadły o 3,6 procent do 2,003 bln rubli (26,2 mld dolarów)

Na tak fatalne dane Gazpromu ma wpływ kilka czynników. Pierwszym jest pandemia koronawirusa, które obniżyła zapotrzebowanie na gaz. To w konsekwencji spowodowała nadpodaż surowca na rynki a przez to spadek jego ceny. Drugim jest ciepła zima sezonu 2019/2020, która doprowadziła do zmniejszenia zużycia gazu i niepełnego wykorzystania gazu zgromadzonego w magazynach.

Finanz/Mariusz Marszałkowski