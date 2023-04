Gdy przyjdą mrozy Białystok będzie zasilany polskim LNG z Litwy Alert

Polska Spółka Gazownictwa przyłączyła okolice Zambrowa do systemy przesyłowego łączącego Polskę i Litwę dzięki czemu w czasie srogich mrozów Białystok będzie zasilany LNG z Kłajpedy.

Pałac Branickich w Białymstoku. Fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Gazociąg wysokiego ciśnienia w powiacie zambrowskim zwiększył dostęp do gazu w województwie podlaskim i pozwolił go słać nawet po tym, gdy dostawy z Rosji zostały zatrzymane, a przez to przestały płynąć przez Gazociąg Jamalski. Zostały dostawy z kierunku warszawskiego niewystarczające w okresie szczytowego zapotrzebowania. Teraz docierają nowym połączeniem z Litwy.

– Ukończona inwestycja jest pierwszym przyłączeniem sieci Polskiej Spółki Gazownictwa do systemu przesyłowego GIPL, który od początku maja 2022 r. połączył gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy. Tym samym w razie ewentualnych mrozów Białystok będzie zasilany gazem z pływającego terminalu LNG w litewskiej aKłajpedzie lub z rezerw gazowych Litwy, Estonii, Łotwy czy Finlandii – podaje Polska Spółka Gazownictwa w odniesieniu do Gazociągu Polska-Litwa zbudowanego przez Gaz-System z Polski oraz Amber Grid z Litwy ze wsparciem unijnym. PSG podaje, że w ramach inwestycji pod Zambrowem wybudowano: stację redukcyjno-regulacyjną o wydajności 120 tys. Nm3/h, dwa gazociągi wysokiego ciśnienia o łącznej długości ok. 500 m i drogi dojazdowe z towarzyszącą infrastrukturą.

– Ostatnie siedem lat to dynamiczny wzrost gazyfikacji na terenie województwa podlaskiego. W roku 2016 na 118 gmin tylko 24 posiadały dostęp do gazu. Do końca 2022 r. zgazyfikowano kolejnych 19, co daje nam wzrost o blisko 80 proc. Wzrost gazyfikacji oznacza także możliwe ograniczenia w przepustowości. Dlatego kilka lat temu Polska Spółka Gazownictwa zaplanowała w całej Polsce inwestycje mające na celu zmniejszenie negatywnych oddziaływań ograniczeń w punktach wyjścia z systemu przesyłowego. Dziś widzimy jak ważne to były decyzje z punktu widzenia naszych klientów – zakończył Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom poprzez ograniczenie dostaw gazu w Europie osiągnął kulminację, gdy Rosjanie zatrzymali realizację kontraktów w Polsce i Bułgarii w kwietniu 2022 roku. Wówczas Polacy przyspieszyli budowę GIPL, by zaopatrywać regiony odbierające gaz z białoruskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego.

Polska Spółka Gazownictwa/Wojciech Jakóbik