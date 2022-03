Geotermia Mazowiecka zmodernizuje system ciepłowniczy w Mszczonowie Alert

Fot. NFOŚiGW

System ciepłowniczy w Mszczonowie zostanie zmodernizowany, co pozwoli na wykorzystanie zasobów geotermalnych gminy. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 15,8 mln zł.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w mazowieckim Mszczonowie to kolejny ruch polskich miast w kierunku OZE. Projekt wpisuje się w założenia krajowej Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku. W strategię wchodzą m.in działania w kierunku poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zwiększenie wykorzystania OZE i intensywny rozwój energetyki przyjaznej środowisku. Szacuje się, że ta inwestycja ma przynieść wiele benefitów dla Mszczonowa. Jednym z nich jest redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 914 ton na rok. Dzięki temu miasto będzie mogło ograniczyć zużycie węgla, które pozostaje najczęściej wykorzystywanym surowcem do produkcji energii w Polsce.

– Pozyskiwanie i rozwijanie energii cieplnej czy elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest jednym z naszych priorytetów. Warto podkreślić, że energia geotermalna, choć wymaga dość dużych nakładów, jest czystym, zeroemisyjnym źródłem. Przy dobrej wydajności i temperaturze ujęcia – a takie mamy np. w Mszczonowie – eksploatacja jest bardzo opłacalna i zwraca się wielokrotnie. Co więcej nasz krajowy, naturalny zasób energetyczny wód termalnych jest spory – powinniśmy nim dysponować w jak najszerszym zakresie – podkreśla Anna Moskwa, ministra klimatu i środowiska. Modernizacja ma kosztować 19,5 mln zł. Miastu zostało przyznane dofinansowanie projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 6,3 mln zł. Dodatkowo NFOŚiGW udzieliło pożyczki gminie, która wynosi 9,5 mln zł. Program, z którego Mszczonów otrzymał finansowanie to „Polska Geometria Plus”. Jest jednym z dwóch, prowadzonych w celu zwiększenia wykorzystania złóż wód termalnych przez samorządy.

Miasto, które stawia na OZE

Mszczonów jest miastem, które inwestuje w OZE od 1994 roku. Wtedy właśnie powstała inicjatywa władz Żyrardowa, która mówiła o wydobywaniu wód geotermalnych. W 2000 roku została uruchomiona instalacja, która była trzecią taką w Polsce i funkcjonuje do dziś wspierając miejski system grzewczy.

– System ciepłowniczy w Mszczonowie działa w oparciu o lokalny otwór eksploatacyjny, dając ciepło wykorzystywane tu w Mszczonowie, tak w celach grzewczych, jak i rekreacyjnych. Warto podkreślić, że ta infrastruktura działa w oparciu o naturalne, czyste i dostępne bezterminowo ciepło z ziemi (OZE), a dodatkowo jest wyjątkowa, ponieważ wydobywa wody „słodkie”, które mogą zasilać wodociągi miejskie. Co bardzo ważne istnieje przestrzeń do dalszego rozwoju zakładu i szerszego wykorzystania geotermii – chcemy ten potencjał pomóc wykorzystać – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Inwestycja ma wspierać system grzewczy w sposób nieprzerwany, przyjazny środowisku, działając przez cały rok oraz dając dodatkową zdolność wytworzenia ciepła – o 2,32 MWt. Do końca września 2023 roku, planowane jest rozpoczęcie prac nad projektem. Obecny otwór geotermalny Mszczonów IG-1 zostanie zrekonstruowany i połączony z nowo wybudowanym – Mszczonów GT-1. Z połączenia ma powstać duet eksploatacyjno-chłonny. Modernizacja ma umożliwić produkcję energii cieplnej OZE do 16 508 GJ na rok.

– Mamy również ambicje, aby nasza instalacja geotermalna stanowiła zbiór rozwiązań technicznych maksymalnie wykorzystujących potencjał energetyczny wydobytej wody. Rozwiązań które będą przykładem dla innych zakładów geotermalnych i to nie tylko w naszym kraju. – podkreśla Marek Balcer, prezes Geotermii Mazowieckiej.

NFOŚiGW/Maria Andrzejewska