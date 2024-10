Huawei wykorzystuje zaawansowane chipy TSMC w sztucznej inteligencji

Śledztwo dotyczące najnowszej oferty sztucznej inteligencji firmy Huawei Technologies Co. ujawniło zaawansowany procesor wyprodukowany przez partnera produkcyjnego Nvidia Corp., firmę Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). To sugeruje, że Chiny nadal mają trudności z niezawodnym wytwarzaniem własnych zaawansowanych chipów w wystarczających ilościach.

Kanadyjska firma badawcza TechInsights niedawno rozebrała na części przynajmniej jedno z najwyższej klasy urządzeń akceleratorów sztucznej inteligencji konglomeratu z Shenzhen i odkryła chip Ascend 910B, wyprodukowany przez TSMC. Informacja ta pochodzi od osób zaznajomionych z najnowszymi wynikami analizy urządzeń, które poprosiły o zachowanie anonimowości, aby omówić raport, który nie został jeszcze upubliczniony.

Chip Ascend 910B został wyprodukowany w technologii 7-nanometrowej, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez TechInsights. Jest to ważne odkrycie, ponieważ wskazuje na wykorzystanie zaawansowanych technologii przez Huawei, mimo ograniczeń nałożonych na chińskie firmy w zakresie dostępu do najnowszych osiągnięć technologicznych.

Po raz pierwszy chip ten został zauważony w serwerach w Chinach w 2022 roku, co sugeruje, że Huawei kontynuuje rozwój swoich produktów w oparciu o zaawansowane półprzewodniki, produkowane za granicą, w obliczu rosnącej presji na osiągnięcie niezależności technologicznej.

Współpraca Huawei z TSMC jest również dowodem na to, jak ważne dla chińskiego giganta są relacje z międzynarodowymi partnerami, pomimo napięć politycznych i gospodarczych. Firma stara się nadal wykorzystywać najnowsze technologie, by konkurować na globalnym rynku, nawet jeśli oznacza to zależność od dostawców spoza Chin.

Yahoo / BiznesAlert.pl