Grupa Azoty jest gotowa, by spełnić unijne normy nawozów Alert

Grupa Azoty podpisała umowę z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE i nadzoru nad systemem zapewnienia jakości procesu produkcji w spółkach produkujących nawozy w Grupie Kapitałowej. PCBC jest polską jednostką notyfikowaną do oceny zgodności produktów nawozowych w ramach Rozporządzenia (UE) 2019/1009 dotyczącego produktów nawozowych UE.

Fot. Grupa Azoty

Umowa Grupy Azoty z PCBC

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Rozporządzanie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchyla rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Omawiany akt ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, na które składają się m.in.: nawozy mineralne i organiczne oraz inne produkty nawozowe tj. środki wapnujące, polepszacze gleby, podłoża do upraw, biostymulatory wzrostu, a także inhibitory. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na producentów nałożono nowe obowiązki, które z odpowiednim wyprzedzeniem zostały przeanalizowane i przygotowane do wdrożenia w Grupie Azoty.

– W Grupie Azoty konsekwentnie rozbudowujemy portfolio naszych produktów nawozowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Jesteśmy jednym z liderów europejskiej branży nawozowo-chemicznej i mamy ambicje, aby być w gronie producentów, którzy jako pierwsi odpowiadają na najnowsze wymagające regulacje, zgodne z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Współpraca z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji jest dla nas naturalnym krokiem w tym kierunku – powiedział Filip Grzegorczyk, wiceprezes Grupy Azoty.

W ramach podpisanej umowy ramowej, PCBC dokona oceny zgodności zgłoszonych produktów nawozowych UE oraz przeprowadzi audyty, których celem będzie potwierdzenie zgodności systemu zapewnienia jakości procesu produkcji w poszczególnych zakładach.

– Jako Grupa Azoty jesteśmy przygotowani do spełnienia wymagań, które będą obowiązywać w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Było to możliwe m.in. dzięki pracy Zespołu Korporacyjnego w ramach Grupy Kapitałowej, w skład którego weszli eksperci z obszaru AGRO ze wszystkich spółek. Jako Grupa Kapitałowa jesteśmy przygotowani, by oferowane przez nas nawozy otrzymywały pozytywną ocenę jednostki notyfikującej, czyli Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji – powiedział Zbigniew Paprocki, zzłonek zarządu o dyrektor generalny Grupy Azoty.

Grupa Azoty/Michał Perzyński