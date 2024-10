Grupa Azoty składa zawiadomienie do prokuratury

W zawiadomieniu wskazano na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na bezzasadnym i niecelowym przekazaniu w 2018 roku przez Grupę Azoty Police na rzecz spółki DGG Eco sp. z o.o. akcji imiennych w spółce African Investment Group SA o wartości 6,6 miliona złotych. W zamian Grupa Azoty Police nie otrzymała uzgodnionych w zawartym porozumieniu z DGG Eco sp. z o.o. środków finansowych w kwocie 180 milionów złotych.

Spółka w zawiadomieniu wskazała na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na bezzasadnym i niecelowym przekazaniu w 2018 roku przez Grupę Azoty Police na rzecz spółki DGG Eco sp. z o.o. akcji imiennych w spółce African Investment Group SA o wartości 6,6 miliona złotych. W zamian Grupa Azoty Police nie otrzymała uzgodnionych w zawartym porozumieniu z DGG Eco sp. z o.o. środków finansowych w kwocie 180 milionów złotych, przez co – zgodnie z zawiadomieniem – wyrządzono Spółce szkodę w wysokości co najmniej 180 milionów złotych.

Historia transakcji

W 2013 roku Grupa Azoty Police, na mocy umowy z DGG Eco sp. z o.o., nabyła 550 akcji w kapitale zakładowym African Investment Group S.A. w Senegalu (AFRIG S.A.). Celem inwestycji było uruchomienie budowy kopalni fosforytów, czyli surowca niezbędnego w produkcji nawozów fosforowych.

W wyniku porozumienia z 2018 roku podpisanego pomiędzy Grupą Azoty Police a DGG Eco sp. z o.o., Grupa Azoty Police oficjalnie wycofała się z inwestycji dotyczącej kopalni fosforytów w Senegalu. Porozumienie takie zostało podpisane, pomimo tego, że osoby, które koordynowały przebieg prac po stronie Grupy Azoty Police, posiadały wiedzę, że DGG Eco nie dysponuje środkami finansowymi na zaspokojenie roszczeń finansowych polickiej spółki.

Co ważne, zgodnie z zawiadomieniem, przed podpisaniem porozumienia, do Grupy Azoty Police wpłynęła oferta wiarygodnego, dużego zagranicznego inwestora dotycząca współpracy w zakresie kopalni fosforytów i budowy obok niej fabryki kwasu fosforowego. Inwestor nabył w tym okresie 45 procent akcji AFRIG S.A. od udziałowca mniejszościowego, co potwierdzało potencjał inwestycji w zakresie budowy kopalni, jak również możliwości w obszarze wspólnego rozwoju projektu przez Grupę Azoty Police i potencjalnego inwestora.

Pomimo perspektyw na współpracę oraz posiadania wiedzy o braku środków finansowych przez DGG Eco sp. z o.o., Grupa Azoty Police zdecydowała o podpisaniu porozumienia, a kwota szkody majątkowej wskazanej z tego tytułu w zawiadomieniu do prokuratury to co najmniej 180 milionów złotych.

Grupa Azoty Police / Piotr Brzyski