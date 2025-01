GUS: w grudniu 2024 roku duży skok wynagrodzeń; spadek zatrudnienia 

Grudzień 2024 roku przyniósł zauważalne zmiany w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Według Głównego Urzędu Statystycznego zatrudnienie odnotowało spadek w ujęciu rocznym, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło niemal o 10 proc. Zmiany te wynikają m.in. z podwyżki płacy minimalnej oraz wypłat okresowych, takich jak premie roczne, jubileuszowe i nagrody świąteczne.

W grudniu 2024 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 453,7 tys. etatów. W porównaniu do grudnia 2023 roku oznacza to spadek o 0,6 proc. W relacji miesięcznej, w stosunku do listopada 2024 roku, odnotowano niewielki spadek – tylko o 0,1 proc.

Spadek zatrudnienia może wskazywać na zachodzące zmiany strukturalne w gospodarce, takie jak automatyzacja, restrukturyzacja lub zmiany w branżach. Nie można jednak wykluczyć, że wpływ na ten wynik miały również sezonowe fluktuacje na rynku pracy, związane np. z zakończeniem kontraktów lub prac czasowych.

Wzrost wynagrodzeń brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w grudniu 2024 roku wyniosło 8 821,25 zł, co oznacza wzrost o 9,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 4 proc. Był on związany głównie z wypłatami okresowymi, w tym nagrodami świątecznymi, jubileuszowymi oraz premiami kwartalnymi i rocznymi. W grudniu istotnym elementem były także odprawy emerytalne, które znacząco wpłynęły na wyniki średnich wynagrodzeń.

Wpływ podwyżki płacy minimalnej

Podwyżka płacy minimalnej odegrała istotną rolę w kształtowaniu wzrostu wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw. W lipcu 2024 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 4 300 zł brutto, co oznaczało podwyżkę o 1,4 proc. względem stycznia tego samego roku. Choć podwyżka ta procentowo była niewielka, przyczyniła się do wzrostu wynagrodzeń wśród najmniej zarabiających pracowników, co pozytywnie wpłynęło na średnią płacę w całym sektorze.