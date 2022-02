Habeck: Sprawimy, by odejście od gazu było kwestią polityczną i to przyspieszymy Energetyka

Robert Habeck. Źródło: Wikicommons

W rozmowie z Handelsblatt niemiecki minister gospodarki i klimatu Robert Habeck (Zieloni) odniósł się do bieżących spraw związanych z sektorem energetyki i polityki klimatycznej.

Habeck dla Handelsblatt

Polityk Zielonych spotkał się w lutym z prezesami 17 dużych firm. Powiedział on, że rozmowy z przedstawicielami biznesu miały niebagatelne znaczenie w kontekście konfliktu Rosji z Ukrainą: – Sytuacja jest więcej niż groźna, Europa jest najbliżej wojny od dziesięcioleci. Wysiłki dyplomatyczne idą pełną parą. Jeśli jednak Rosja nadal będzie eskalować konflikt, Unia Europejska we współpracy z partnerami odpowie ostrymi sankcjami gospodarczymi. Jesteśmy na to przygotowani. Trzeba jasno powiedzieć, że sankcje mocno uderzą również w naszą gospodarkę. Ale chodzi o bezpieczeństwo europejskie. Jest to również jasne dla naszych firm – powiedział Habeck.

Odniósł się on także do kwestii CBAM, czyli unijnego mechanizmu finansowego, który miałby chronić europejski przemysł z konkurencją spoza UE, balansując obciążenia ekonomiczne związane z polityką klimatyczną: – Dopóki niektóre duże kraje, takie jak Chiny czy Indie, nie będą dążyć do porównywalnie wysokiego poziomu ambicji w zakresie ochrony klimatu, zastosowanie CBAM dla niektórych produktów, takich jak stal i aluminium, będzie nieuniknione – ocenił.

Habeck zaznaczył, że chce wykorzystać niemiecką prezydencję G7 do utworzenia globalnego klubu klimatycznego. – W idealnej sytuacji, podczas francuskiej prezydencji w Radzie UE, uda się osiągnąć uzgodniony model CBAM. Jednocześnie jednym z głównych zadań niemieckiej prezydencji G7 jest propagowanie idei klubu klimatycznego na poziomie globalnym. Jeśli największe światowe gospodarki zjednoczą się w tej kwestii, rozwiąże to wiele problemów – powiedział polityk.

– Bezpieczeństwo dostaw w sieci elektroenergetycznej jest stale i ściśle monitorowane i wbrew twierdzeniom, w ostatnich latach stale wzrasta wraz ze wzrostem udziału wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Z kolei w przypadku dostaw gazu konieczne jest wzmocnienie odporności. To także kwestia bezpieczeństwa geopolitycznego. Potrzebujemy czterech zmian. Sprawimy, że odejście od gazu stanie się kwestią polityczną i przyspieszymy ją. Następnie chcemy przyspieszyć rozwój gospodarki wodorowej. Po trzecie, musimy ściślej uregulować rynek gazu, aby zapewnić wystarczającą ilość gazu w magazynach na początku sezonu grzewczego. I po czwarte, musimy zdywersyfikować dostawy gazu. Powinniśmy zmniejszyć naszą zależność od importu z Rosji – to też jest konieczny środek ostrożności. Dodatkowym rozwiązaniem są terminale LNG. Pomagają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw. I tak potrzebujemy terminali do importu wodoru. Sytuacja tej zimy była napięta i trzeba z tego wyciągnąć polityczne wnioski – mówił niemiecki minister gospodarki i klimatu.

Opracował Michał Perzyński