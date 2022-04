Hołda: Program „Zielona Kolej” pozwoli oszczędzić 8 mln ton CO2 Energetyka

Zielona Kolej dla mieszkańców województwa śląskiego. Źródło: PKP Energetyka/Koleje Śląskie

Program Zielona Kolej może zastąpić około 30 procent luki wynikającej z embarga na rosyjski węgiel, który dziś odpowiada za ok. 7 procent produkcji energii w Polsce – powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka, podczas konferencji EuroPower 2022.

Leszek Hołda na EuroPower 2022

– Wszyscy klienci PKP Energetyka są już wyposażeni w inteligentne liczniki, co pozwala nam myśleć nad dalszymi krokami transformacji energetycznej. To co działo się w ostatnich latach na kolei, jest pewnym wyznacznikiem tego, co będzie się działo w całej energetyce. Pierwszym elementem jest kwestia optymalizacji zużycia energii. My jako PKP Enegretyka uregulowaliśmy kwestię rekuperacji. Pociągi podczas hamowania odzyskują energię i oddają ją do sieci. Drugim elementem jest optymalizacja ekonomicznej jazdy. Chodzi o to, aby maszyniści prowadzili maszyny w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać energię – powiedział Leszek Hołda.

– Naszym flagowym projektem jest dążenie do tego aby kolej stała się pierwszym środkiem transportu, którym stanie się neutralny klimatycznie. Chcemy aby do 2030 roku 85 procent energii wykorzystywana na kolei pochodziła z OZE. Docelowo ma być to 100 procent. Projekt polega na stworzeniu wirtualnej elektrowni, która będzie miała ok 2,5 GW mocy. Będzie się ona składać z OZE. Program Zielona Kolej może zastąpić około 30 procent luki wynikającej z embarga na rosyjski węgiel, który dziś odpowiada za ok. 7 procent produkcji energii w Polsce – dodał.

– Mamy w Polsce największy magazyn energii w Eropie, który ma moc 5,5 MW. Już dziś widzimy duży udział tej instalacji w optymalizacji energetycznej. Zielona Kolej pozwoli zredukować nawet 8 mln ton CO2 – mówił członek zarządu PKP Energetyka.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński