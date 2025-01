Ile kosztują nowoczesne usługi faktoringowe?

Usługi faktoringowe są rozwiązaniem dla firm poszukujących elastycznych rozwiązań finansowych. Stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych źródeł finansowania (np. kredytów) i oferują wiele korzyści. Ile kosztują usługi faktoringowe i co wpływa na wysokość ich kosztów?

Czym faktoring różni się od kredytu bankowego?

Faktoring i kredyt bankowy to dwie różne formy finansowania, które mogą wspierać przedsiębiorstwa w zarządzaniu płynnością finansową i pozyskiwaniu środków na najróżniejsze cele. Podstawową różnicę między tymi formami finansowania stanowi sposób działania.

Faktoring polega na sprzedaży nieprzeterminowanych faktur firmie faktoringowej w zamian za natychmiastowy dostęp do gotówki, natomiast kredyt to pozostawienie określonej kwoty pieniędzy do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas i konkretny cel.

Z uwagi na powyższe, firmy faktoringowe koncentrują się na ocenie wiarygodności kontrahentów przedsiębiorcy, a nie prowadzonej przez niego firmy. Wnioskując o kredyt, trzeba natomiast liczyć się z koniecznością przeprowadzenia przez bank szczegółowej analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy, co często wyklucza młode lub zadłużone firmy z możliwości uzyskania jakichkolwiek środków. Warto też zaznaczyć, że kredyt ma charakter celowy, co oznacza, że pozyskane środki można wydać tylko na uzgodniony z bankiem cel. Pieniądze ze sprzedaży faktur przedsiębiorca może spożytkować w dowolny sposób.

Od czego zależą koszty faktoringu?

Koszty faktoringu zależą od kilku czynników. Przede wszystkim istotny jest rodzaj faktoringu (np. faktoring pełny lub niepełny, jawny lub cichy), gdyż wpływa on na wysokość prowizji i dodatkowych opłat, takich jak ewentualne ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności dłużników. Na cenę usługi wpływa również wysokość przyznanego limitu faktoringowego, okres finansowania oraz wysokość prowizji.

Firmy faktoringowe stosują różne modele wyceny usługi i różny jej zakres. Coraz częściej faktoring jest usługą, którą przedsiębiorca może „uszyć na miarę”, a więc dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Wiele firm oferuje też szereg dodatkowych usług – np. monitorowanie spływu należności, motywowanie kontrahentów do terminowego uregulowania zobowiązania, a nawet windykację, jeśli okaże się konieczna.

Warto zaznaczyć, że usługi faktoringowe można „wrzucić w koszty”, dzięki czemu rzeczywisty koszt takiego finansowania będzie nieco niższy.

Jakie są najważniejsze zalety faktoringu?

Faktoring zapewnia szybki dostęp do gotówki, co pozwala firmom na utrzymanie płynności finansowej i terminowe regulowanie swoich bieżących zobowiązań. Oprócz tego pozwala przenieść ryzyko niewypłacalności kontrahentów na firmę faktoringową, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa – taką korzyść daje tylko faktoring pełny (bez regresu).

Nie bez znaczenia jest również to, że proces wnioskowania jest maksymalnie uproszczony i w wielu przypadkach możliwy do przeprowadzenia w 100% online.