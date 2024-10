Imagen 3 – generator obrazów od Google dostępny za darmo 

Google udostępniło bezpłatnie zaawansowany generator obrazów Imagen 3. Korporacja zapewnia, że narzędzie to cechuje wysoki stopień fotorealizmu.

Imagen 3, wprowadzony po raz pierwszy podczas konferencji Google I/O, jest najnowszą wersją modelu AI, który generuje obrazy na podstawie opisów tekstowych. Wcześniej dostępny wyłącznie dla użytkowników płatnych wersji Gemini Advanced, od października 2024 roku każdy może korzystać z tej technologii w darmowej wersji chatbota Gemini.

Fotorealizm na wyższym poziomie

Jednym z kluczowych elementów, który wyróżnia Imagen 3, jest wysoki stopień fotorealizmu. „Imagen 3 to nasz najwyższej jakości model przetwarzania tekstu na obraz, zdolny do generowania obrazów o jeszcze lepszej szczegółowości, bogatszym oświetleniu i mniejszej liczbie rozpraszających artefaktów niż nasze poprzednie modele.” – czytamy na stronie Google DeepMind. Jest to szczególnie ważne w przypadku obrazów ludzi, gdzie sztuczna inteligencja często miała problemy z odtworzeniem detali, takich jak mimika czy proporcje twarzy.

Przewaga technologiczna

Według Googla Imagen 3 wyróżnia się także możliwością generowania obrazów w rozdzielczości 2048×2048 pikseli. Daje mu to przewagę nad konkurencją, która często oferuje obrazy o maksymalnej rozdzielczości 1024×1024. Z tego względu wygenerowane obrazy Google mogą znaleźć zastosowanie w projektach kreatywnych, reklamach czy ilustracjach. Dodatkowo, Imagen 3 ma doskonale sobie radzić z generowaniem tekstu na obrazach, co można wykorzystać do tworzenia grafik promocyjnych, kartek okolicznościowych czy banerów.

Jednym z ograniczeń, które może nie przypaść do gustu wszystkim użytkownikom, jest to, że dla każdego opisu (tzw. promptu) generowany jest tylko jeden obraz. W przeciwieństwie do DALL-E 3 czy Midjourney, które oferują kilka wariantów do wyboru, Imagen 3 daje jedno, ostateczne rozwiązanie. Z jednej strony może to przyspieszyć proces twórczy, z drugiej ogranicza elastyczność w eksperymentowaniu z różnymi wersjami tego samego promptu.

Dostępność dla polskich użytkowników

Dużym atutem Imagen 3 jest obsługa języka polskiego. Wcześniej generator działał jedynie z poleceniami wpisywanymi w języku angielskim, co mogło stanowić przeszkodę w tworzeniu. Teraz, korzystając z chatbota Gemini, można kreować grafiki na podstawie opisów w języku polskim.

Imagen 3, mimo swojego imponującego potencjału, rodzi również pewne wyzwania. W miarę jak AI staje się coraz bardziej zaawansowane, zwiększa się ryzyko nadużyć związanych z generowaniem realistycznych obrazów. Google deklaruje, że pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą w identyfikacji grafik stworzonych przez sztuczną inteligencję. Jednym z nich ma być funkcja w Zdjęciach Google, która pozwoli na rozpoznawanie obrazów wygenerowanych przez AI, choć na razie nie ujawniono wielu szczegółów na jej temat.