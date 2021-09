innogy zmieni się w E.On. „Dla klientów nic się nie zmieni” Alert

Konferencja prasowa innogy Polska. Fot. BiznesAlert.pl

Podczas konferencji „innogy zmienia się w E.On” przedstawiciele zarządu spółki opowiedzieli o planach rebrandingu i o kształtowaniu nowej strategii E.On Polska.

innogy zmienia się w E.On

Prezes innogy Polska Andrzej Modzelewski zaznaczył, że dzisiejszy dzień to dla firmy „wielkie wydarzenie”: – Od dwóch lat jesteśmy częścią Grupy E.On; nie chodzi tylko o zmianę logo, ale o podkreślenie tożsamości i połączenie kompetencji w dziedzinie elektroenergetyki, ciepłownictwa i usług okołoenergetycznych. Dzięki fuzji E.On z innogy na terenie Polski staliśmy się dużo większym graczem niż do tej pory. Koncern E.On angażuje się w transformację zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Przed nami skok cywilizacyjny, Komisja Europejska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zmieni to cały świat – powiedział.

– Zarówno na rynku polskim, jak i europejskim, E.On odegra istotną rolę w dekarbonizacji gospodarek. Nie chodzi tylko o trend, tylko o nowe wyzwania, przed którymi stanęła ludzkość. Zadeklarowaliśmy, że będziemy ograniczać emisje gazów cieplarnianych. Intensywnie redukujemy straty sieciowe. Chcemy inwestować w energetykę odnawialną, która wprawdzie nie jest przewidywalna pod względem produkcji, ale jest przewidywalna pod względem cenowym i jest istotną alternatywą dla energetyki konwencjonalnej. Rozważamy inwestowanie w nowe źródła, ale nie będziemy angażować się w wielkoskalowe projekty wiatrowe na morzu lub na lądzie, zamiast tego będziemy szyć rozwiązania na miarę lokalnych potrzeb – mówił Modzelewski.

Bez zmian dla klientów

Członek zarządu ds. handlu Janusz Moroz podkreślił, że z punktu widzenia klientów rebranding nie przyniesie żadnych zmian: – Podmiot prawny nie zmienia się. Rebranding nie wpływa na aktualne ceny i rachunki za energię, nie zmieniają się żadne zapisy w umowach. Gdyby ktoś proponował naszym klientom podanie swoich danych w związku z rebrandingiem, prosimy o wylegitymowanie tej osoby i poinformowanie nas na infolinii 821 46 46 lub 821 46 60. Każdy z klientów zostanie przez nas indywidualnie poinformowany o zmianach, nie będą od nich wymagane żadne aktywności. Wszyscy nasi konsultanci będą na bieżąco informowali o wszystkich zmianach, a od października rusza kampania zewnętrzna w mieście, kampanię cyfrową włączamy do jutra – powiedział.

– Jako część Grupy E.On powiększamy portfel produktów oferowanych w Polsce – począwszy od energii elektrycznej i gazu, poprzez inne oferty związane z zakupem ciepła i chłodu i skończywszy na dedykowanych różnym klientom produktach okołoenergetycznych, jak hybrydowe systemy grzewcze, usługi magazynowania energii i nowoczesne rozwiązania w zakresie energetyki słonecznej, efektywności energetycznej i elektromobilności. Zależy nam na prostym i konstruktywnym języku komunikacji z klientami. Proces rebrandingu skończy się pod koniec grudnia 2021 roku, portal „Moje innogy” zmieni się w portal „Mój E.On”. Jednym z filarów rozwoju naszej firmy jest digitalizacja usług. Z naszej platformy korzysta już 50 procent naszych klientów. Spośród nich 14 procent korzysta z e-płatności, a 34 procent korzysta z e-faktur – powiedział Moroz.

📣Jesteśmy obecni na konferencji prasowej poświęconej rebrandingu firmy innogy, która od przyszłego roku zamieni się w E.On. Więcej informacji niebawem na https://t.co/RdUwbjIz5k | #energetyka pic.twitter.com/eGjUsvWcPn — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 16, 2021

Plany biznesowe E.On Polska

Grupa E.On dąży do całkowitej redukcji emisji dwutlenku węgla z zasobów należących do firmy i przez nią kontrolowanych do roku 2040. Są to tak zwane emisje z Zakresu 1 i 2. Redukcja ma być przeprowadzana stopniowo, do 2030 roku planowana jest na poziomie 75 procent. Do 2050 Grupa zamierza także znacząco zredukować emisje pośrednie, występujące w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa, czyli emisje Zakresu 3. Nowe logotypy i nazwy zyskają również wszystkie spółki należące do Grupy E.On w Polsce. Stołeczny dystrybutor energii elektrycznej zmieni nazwę na Stoen Operator. W nazwie operatora nie pojawi się człon E.On, co pozwoli klientom w łatwy sposób odróżnić dystrybutora od sprzedawcy. FOTON Technik zmieni nazwę na E.On FOTON, a innogy Polska Solutions, działająca w obszarze Energy Infrastructure Solutions, przemianuje się na E.On Polska Solutions. Nazwa spółki E.On edis oraz jej podległych spółek córek, jak na przykład Szczecińska Energetyka Cieplna, pozostają bez zmian.

Pełna integracja innogy z Grupą E.On zapewni klientom indywidualnym i biznesowym większy wybór usług, odpowiadających na aktualne oczekiwania i potrzeby. Portfel produktowy spółki powiększy się o pełną ofertę E.On: począwszy od energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła i chłodu, a skończywszy na produktach okołoenergetycznych dedykowanych różnym klientom. Firma będzie również kontynuować digitalizację usług, co stanowi jeden z głównych elementów strategii. Oprócz poszerzania funkcjonalności portalu „Mój E.On”, cyfryzacji będą podlegały kolejne obszary usług. Pod nową marką będzie jednocześnie usprawniana obsługa osób odwiedzających salony stacjonarne. Spółka E.On FOTON będzie pełniła w Polsce kluczową rolę w rozwoju biznesu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Skoncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu do klientów indywidualnych rozwiązań związanych z fotowoltaiką oraz produktów komplementarnych, takich jak pompy ciepła i magazyny energii. Oferta firmy będzie też intensywnie rozwijana z myślą o klientach biznesowych. Takie plany są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ze strony klientów korporacyjnych. W ramach obszaru Energy Infrastructure Solutions E.On planuje dalszy rozwój oferty dla klientów biznesowych, które będą bazować na odnawialnych źródłach energii i wykorzystaniu ciepła odpadowego. Spółki E.On edis oraz E.On Polska Solutions poprowadzą działania doradcze, projektowanie, budowę i finansowanie rozwiązań w obszarach energii, ciepła i chłodu. Rozwiązania z zakresu samodzielnego wytwarzania energii, inteligentnego zarządzania jej zużyciem, czy wykorzystania energii odpadowej to kluczowe elementy z punktu widzenia transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

innogy/E.On/Michał Perzyński