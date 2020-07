Interfax: Białoruś jest winna Gazpromowi ponad 270 mln dolarów Alert

fot. Pixabay

Agencja Interfax informuje rosnącym długu Mińska wobec Gazpromu, rosyjskiego giganta gazowego, powołując się na anonimowe źródło. Gazowy dług Białorusi wobec Rosji wzrósł z 165 mln dolarów pod koniec maja do 273 mln dolarów dolarów obecnie.

Dług dotyczy opłat za dostawy gazu, wokół których rodzi się konflikt między Białorusią a Rosją. Po koniec maja prezes Gazpromu Aleksiej Miller poinformował, że gazowy dług Białorusi wzrósł do 165,67 mln dolarów. Ministerstwo energii Białorusi w odpowiedzi na doniesienia Rosjan oświadczyło, że nie ma długu i nie zgadza się co do kosztów dostarczanego gazu pod względem jego kaloryczności. Źródło Interfaxu wskazuje, że „w najbliższym czasie problem będzie można rozwiązać” i Gazprom oczekuje spłaty długu. Już w maju Gazprom warunkował rozpoczęcie rozmów dotyczących cen gazu na 2021 rok spłatą zadłużenia. Ambasador Rosji na Białorusi Dmitrij Mjezencew także odniósł się do problemu i 1 lipca br. potwierdził, że spłata zadłużenia gazowego ułatwi negocjacje Rosji i Białorusi.

Białoruś importuje z Rosji około 20 mld m sześc. gazu ziemnego. W toku współpracy z Rosją Mińsk proponował wielokrotnie obniżenie cen „błękitnego paliwa”. Konflikt między Mińskiem a Moskwą zaostrzył się, kiedy na początku czerwca Białoruś po raz kolejny upomniała się o możliwości obniżenia ceny surowca. W odpowiedzi Moskwa przypomniała o długu. Białoruś przekonuje, że mając na uwadze spadek cen rosyjskiego gazu dostarczanego do Europy oraz w ramach kontraktów długoterminowych, żądania obniżki cen gazu w 2020 roku wydają się sprawiedliwe. Prezydent Aleksandr Łukaszenko powiedział, że w obecnych warunkach cena gazu rosyjskiego dla Białorusi powinna być na poziomie 40-45 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, a nie 127 dolarów, czyli na poziomie przewidzianym w kontrakcie z lutego 2020 roku.

Interfax/Patrycja Rapacka