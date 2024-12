Polska w 2025 roku zainwestuje rekordowe 120 miliardów złotych

W 2025 roku Polska zainwestuje rekordowe 120 miliardów złotych: 90 miliardów z KPO i 30 miliardów z funduszy spójności – podkreśliła w poniedziałkowym wywiadzie dla portalu money.pl szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister wskazała też na potrzebę korekty planu CPK.

Polska – jak przypomniała minister funduszy i polityki regionalnej – w ciągu roku złożyła pięć wniosków o płatność z KPO.

– Nigdzie w Europie nikt nie działał w takim tempie. Wypłaty za pierwsze trzy wnioski, w wysokości 67 miliardów złotych, są już w Polsce – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz, przypominając, że Polska obecnie czeka na kolejne 30 miliardów złotych.

Rząd – jak przypomniała – nie będzie realizował jednego z tzw. kamieni milowych KPO, dotyczący oskładkowania tzw. umów śmieciowych.

– W zamian proponujemy inne reformy, które zdaniem rządu są korzystniejsze dla polskiego rynku pracy – powiedziała minister, zapowiadając wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która ma otrzymać kompetencje do przekształcania umów w etaty.

– W połowie stycznia rozpocznie się krótka rewizja KPO, która ma na celu modyfikację zapisów i umożliwienie realizacji złożonych wniosków na nowych zasadach – dodała.

Szefowa MFiPR poinformowała też, że w 2025 roku planowane są inwestycje o wartości około 90 miliardów złotych z KPO oraz dodatkowo około 30 miliardów złotych z polityki spójności.

– To, co ważne: w KPO środki nie są znaczone – otrzymujemy je w związku z zadeklarowanymi inwestycjami czy reformami, ale możemy je wykorzystać na inwestycje, które aktualnie są realizowane. Na przyszły rok planujemy inwestycje o wartości około 90 miliardów złotych. To będzie bardzo inwestycyjny rok, ponieważ KPO wchodzi w fazę dynamicznej realizacji – zaznaczyła.

Minister odniosła się również do planu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Program inwestycyjny CPK jest zmieniany. W poprzedniej wersji miał być ukończony do 2030 roku, teraz przesunięto horyzont czasowy do 2032 roku – przypomniała.

Dodała też, że poprzednia wersja zakładała 71 miliardów na część kolejową, nowa to 77 miliardów.

– Jednocześnie następuje bardzo duże zwiększenie inwestycji w linię Y, czyli szybkie połączenie Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław – to o 15 miliardów więcej – i znaczące zmniejszenie inwestycji w połączenia subregionalne – tu mamy zejście z 10,5 do 1,6 miliardów – zaznaczyła.

Szefowa MFiPR wskazała przy tym na potrzebę zmiany w kolejowym komponencie CPK, postulując równoległą budowę linii Y i połączeń do miast regionalnych.

– Albo pozwolimy, by bieguny wzrostu były wyłącznie w wielkich metropoliach, albo utrzymamy wiele biegunów wzrostu – to około 40 miast subregionalnych i w efekcie także ich otoczenie – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

– Jednym z kluczowych czynników jest zapewnienie szybkiej komunikacji między tymi miastami a metropoliami – podkreśliła minister, która oceniła, że zwiększenie o 15 miliardów złotych inwestycji na szybkie połączenia między metropoliami przy jednoczesnym zmniejszeniu o 8 miliardów złotych inwestycji w połączenia subregionalne – jak podsumował money.pl – budzi obawy o pogłębienie nierówności rozwojowych.

Biznes Alert / PAP