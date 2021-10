Jak Polacy zapewnili gaz Baltic Pipe z rabatem 50 procent Alert

Portal branżowy Rigzone obliczył, że PGNiG kupiło koncesje spółki INEOS E&P prawie połowę taniej od ceny pierwotnej.

PGNiG przejęło 21 koncesji INEOS E&P aby w sumie móc wydobywać na szelfie norweskim 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie i słać go po 2022 roku przez gazociąg Baltic Pipe do Polski. Wiadomo, że gaz wydobyty z własnych złóż jest najtańszy, dlatego miał być sposobem na konkurencyjną cenowo dywersyfikację dostaw gazu do Polski.

Okazuje się jednak, że ta transakcja była intratna także z innego powodu. Pierwotnie strony umówiły się na sprzedaż koncesji w cenie 615 mln dolarów na dzień transakcji pierwszego stycznia 2021 roku. Jednak Ineos otrzyma ostatecznie 323 mln dolarów, ponieważ od kwoty pierwotnej została odliczona wartość węglowodorów wydobyta w tym roku. Należy zaś przypomnieć, że jest to okres rekordowo wysokiej ceny gazu, więc obniżka ceny również była znaczna, o prawie połowę.

Wojciech Jakóbik