Aktywiści zaatakowali Słoneczniki Van Gogha protestując przeciwko ropie na Wyspach (WIDEO)

Wielka Brytania postanowiła wznowić wydobycie gazu i ropy w odpowiedzi na kryzys energetyczny podsycany przez Rosję atakującą Ukrainę. Aktywiści Just Stop Oil uznali, że to najwyższy czas by w proteście uszkodzić obraz Van Gogha pod tytułem Słoneczniki z użyciem puszek z zupą pomidorową.

Protest Just Stop Oil. Źródło: Just Stop Oil.

Anna Holland w wieku 20 lat i Phoebe Plummer licząca sobie 21 lat rzuciły puszkami zupy pomidorowej Heinz w obraz wart 76 mln dolarów w Galerii Narodowej w Londynie. Potem przykleiły się do ściany. Policja zatrzymała je w areszcie z zarzutami szkód karanych i naruszenia mienia. Holland Organizacja Just Stop Oil poinformowała, że akcja miała na celu protest przeciwko nowemu wydobyciu węglowodorów w Wielkiej Brytanii podjętemu w odpowiedzi na kryzys energetyczny podsycany przez Rosję, która ogranicza dostawy gazu do Europy. Rekordowe ceny surowców każą Brytyjczykom szukać ich więcej u siebie.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫

🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej

