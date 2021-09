Jutro odbędzie się spotkanie Merkel-Morawiecki. Szeroka agenda z Nord Stream 2 w tle Alert

Angela Merkel i Mateusz Morawiecki. Fot. Kancelaria Premiera

Kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedzi 11 września stolicę Polski, aby rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim o polityce oraz gospodarce. Będzie to jej ostatnia wizyta na zajmowanym stanowisku przed wyborami parlamentarnymi w jej kraju. Rozmowy odbędą się w cieniu sporu o Nord Stream 2.

Jeden z tematów zapalnych relacji polsko-niemieckich to projekt gazociągu z Rosji do Niemiec o nazwie Nord Stream 2, którego budowa zakończyła się w ostatnim czasie, ale nie jest jasne czy i na jakich zasadach ruszą dostawy gazu z jego użyciem. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że czeka z dostawami na zgodę regulatora niemieckiego przed którą stoi szereg przeszkód opisanych przez BiznesAlert.pl. Premier Morawiecki mówił po spotkaniu ze swym ukraińskim odpowiednikiem Denisem Szmyhalem, że dostawy przez Nord Stream 2 zagrażają Ukrainie.

Jednakże relacje polsko-niemieckie wykraczają daleko poza to zagadnienie ze względu na silne więzi ekonomiczne. Polska jest trzecim eksporterem do Niemiec. Co ciekawe, Polacy przodują w dostawach autobusów elektrycznych oraz akumulatorów. Technologie niemieckie zasilają zaś energetykę polską.

Szczegółowa agenda spotkania Merkel-Morawiecki nie została wciąż opublikowana na stronie Kancelarii Premiera RP.

Kancelaria Premiera/Wojciech Jakóbik