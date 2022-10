Kabel łączący Polskę oraz Szwecję jest sprawny pomimo sabotażu Nord Stream 1 i 2 Alert

Podmorski kabel łączący Polskę i Szwecję SwePol Link nie ucierpiał w wyniku eksplozji 500 metrów obok, która spowodowała wyciek metanu z gazociągów Nord Stream 1 oraz 2.

– Kabel energetyczny, łączący Polskę ze Szwecją jest sprawny, wykazały to przeprowadzone we wtorek testy – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. – Test kabla SwePol Link przeprowadziły we wtorek Polskie Sieci Elektroenergetyczne i szwedzki operator Svenska Kraftnät. Badania potwierdziły, że kabel jest nienaruszony i połączenie może zostać udostępnione uczestnikom rynku po zakończeniu planowanej wcześniej przerwy technicznej.

Szwedzki operat Svenska Kraftnat wybuch gazociągu Nord Stream 2 nastąpił około 500 metrów obok SwePol Link. Połączenie było nieczynne przez zaplanowane prace eksploatacyjne. Dopiero testy potwierdziły, że eksplozja gazociągu nie wpłynęła na polsko-szwedzkie połączenie elektroenergetyczne. NATO podejrzewa, że wybuch to skutek sabotażu. Eksperci zachodni podejrzewają o niego Rosję, a Rosjanie – USA.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Wojciech Jakóbik