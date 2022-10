Kadyrowcy trzymają sprzęt wojskowy w hali Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej Alert

Część Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej znalazła się pod kontrolą 141. Specjalnego Pułku Zmotoryzowanego. Okupanci przechowują tam broń i systematycznie zwiększają liczbę posterunków.

Elektrownia Zaporoże. Fot. iStock.

Kadyrowcy (141. Specjalny Pułk Zmotoryzowany im. Achmata Kadyrowa) umieścili sprzęt i broń w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Co więcej, Narodowe Centrum Oporu (The National Resistance Centre) podało, że Rosja stara się jak najszybciej podłączyć zakład do swojego systemu elektroenergetycznego. Okupanci chcą dostosować tamtejszy system składowania wypalonego paliwa jądrowego i reaktory jądrowe do standardów rosyjskich.

Obecnie w elektrowni pracują cztery reaktory na paliwie amerykańskiej firmy Westinghouse, które zostało dostarczone w ramach planu uniezależnienia Ukrainy od surowców rosyjskich.

Ukraińska Prawda/Jędrzej Stachura