Polityka klimatyczna wśród głównych tematów debaty kandydatów na wiceprezydenta USA

Kamala Harris i Mike Pence. Grafika: Gabriela Cydejko

Dzisiaj w nocy polskiego czasu w USA odbyła się debata przedwyborcza, w której wzięli udział wiceprezydent Mike Pence i senator Kamala Harris. Oprócz pandemii koronawirusa i sporu o skład Sądu Najwyższego, istotnym wątkiem była polityka klimatyczna i energetyka.

Debata kandydatów na wiceprezydenta

Wiceprezydent wielokrotnie zapewniał, że administracja Bidena planuje zakazać szczelinowania i przyjąć Zielony Nowy Ład (czemu wielokrotnie zaprzeczał kandydat demokratów): – Klimat się zmienia. Problem w tym, jaka jest przyczyna i co z tym zrobimy? Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że ​​nadal będziemy słuchać nauki – powiedział Pence w odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian klimatu. Dodał on, że „panikarze klimatyczni” będą próbowali wykorzystać klęski żywiołowe, takie jak huragany i pożary, aby spróbować przeforsować krytykowany przez republikanów Zielony Nowy Ład.

Kampania Bidena oskarżyła administrację Trumpa o ignorowanie nauki na tematy od pandemii koronawirusa po zmiany klimatyczne. – Kiedy po raz pierwszy trafiłam do Senatu w komisji odpowiedzialnej za środowisko, ta administracja usunęła z jej strony interentowej słowo „nauka”. A potem usunęliśmy ze strony internetowej zwrot „zmiany klimatu”. Ta administracja nie wierzy w naukę – powiedziała Harris.

Pence odpowiedział Harris, wielokrotnie podkreślając, że potencjalna administracja Biden-Harris zakazałaby szczelinowania i poparła Zielony Nowy Ład. Pence kilkakrotnie atakował Harris w tych obszarach, nawet w kwestiach niezwiązanych konkretnie ze zmianami klimatu. – Teraz Joe Biden i Kamala Harris umieściliby nas z powrotem w porozumieniu paryskim, narzuciliby Zielony Nowy Ład, który zmiażdżyłby amerykańską energetykę, podniósłby koszty energii w ich domach i dosłownie zmiażdżyłby amerykańskie miejsca pracy – powiedział Pence.

Warto przypomnieć, że plan klimatyczny Bidena nie wzywa do wprowadzenia zakazu szczelinowania ani paliw kopalnych, co sam kandydat powtórzył w sierpniu w Pensylwanii, gdzie stosuje się tego rodzaju wiercenia. – Pozwólcie, że jeszcze raz to powiem: nie zakazuję szczelinowania bez względu na to, ile razy Donald Trump kłamie na mój temat – mówił wtedy Biden. Harris zaprzeczyła również twierdzeniom Pence’a, że ​​Biden wprowadzi zakaz szczelinowania. – Powtórzę, a Amerykanie wiedzą, że Joe Biden nie zakaże szczelinowania. To jest fakt – powiedziała Harris, dodając, że plan Bidena dotyczący przejścia na czystą energię jest osadzony w jego planie wyjścia z kryzysu gospodarczego. Plan Bidena oznaczałby jednak zakaz wszelkich nowych dzierżaw od wierceń naftowych na terenach publicznych.

Kwestia szczelinowania była punktem nacisku dla postępowych Demokratów, którzy chcą odejść od paliw kopalnych. Postrzegają szczelinowanie jako zagrożenie dla jakości wody. – Szczelinowanie jest naprawdę złe – napisała na Twitterze progresywna demokratka i jedna z autorek Nowego Zielonego Ładu Alexandria Ocasio-Cortez podczas debaty. Harris podczas debaty w dużej mierze zignorowała ataki Pence’a na Nowy Zielony Ład. Wcześniejoparła ona ten program w prawyborach Demokratów.

CNBC/The Hill/Michał Perzyński