Kasparow: Dla Rosji to jest wojna nawet nie z Ameryką, ale coś więcej – wojna ze sposobem życia Bezpieczeństwo

Garri Kasparow. Źródło: Wikipedia

Rosyjski szachista i opozycjonista Garri Kasparow udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym przedstawił dalsze scenariusze przyszłości dla Rosji. Kasparow podkreślił, że atak Rosji na Ukrainę to wojna z Zachodem i jego sposobem życia.

Garri Kasparow dla Polskiej Agencji Prasowej

Garri Kasparow w rozmowie z PAP analizuje decyzje Wladimira Putina: – Dyktatura opiera się na zasadach mistycznych, potrzebna jest jej pewna sakralność. W przypadku Putina najpierw była Czeczenia, potem Krym. Od Krymu minęło jednak osiem lat i trzeba było go czymś wzmocnić – powiedział.

– To jest wojna nawet nie z Ameryką, ale coś więcej – wojna ze sposobem życia. Faktycznie jest to wojna jednego światopoglądu z drugim. Ten pierwszy można różnie kwalifikować. Można nazywać go w zasadzie faszyzmem. Jest to kult siły i prawo siły; rządzący stoi ponad prawem. Iwan Groźny i Józef Stalin – to wzorce Putina. Jest jasne, że świat zachodni, z jego odejściem od siły i z wyrównywaniem struktury społecznej, wydaje się zagrożeniem, bo te dwa światy nie mogą dziś razem istnieć – wyjaśnił Kasparow.

– Niestety, gdy kraj dochodzi do takiego stopnia zdziczenia, to jest tylko jeden sposób leczenia – klęska militarna. Tylko zrozumienie, że wojna zakończyła się klęską może być początkiem tego, że ludzie będą musieli zmienić sposób myślenia. Wielkie miasta – Moskwa, Petersburg, Jekaterynburg – na razie oglądają wojnę tylko w telewizji. Na froncie są żołnierze z prowincji, z republik narodowych. Putin więc boi się powszechnej mobilizacji, bo zmusi ona wielkie miasta do udziału w wojnie – zauważył Kasparow.

– Prócz tego, sankcje, które na razie nie są odczuwalne, spowodują w pewnym momencie raptowne pogorszenie, nastąpi tąpnięcie, bo gospodarka rosyjska, w odróżnieniu od radzieckiej, faktycznie była całkowicie włączona w gospodarkę światową. Kombinacja tych wszystkich czynników, moim zdaniem, spowoduje bardzo poważny wybuch społeczny – podkreślił.

Opracowała Maria Andrzejewska