23 lutego system ropociągów KazTransOil JSC zaczął odbierać kazachską ropę do transportu do Niemiec – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zgodnie z harmonogramem dostaw ropy zatwierdzonym przez kazachskie ministerstwo energii, KazTransOil JSC przetransportuje w lutym ropociągiem Przyjaźń 20 tys. ton kazachskiej ropy do punktu dostawy Adamowo-Zastawa w celu dalszej dostawy do Niemiec.

W grudniu 2022 roku KazTransOil JSC wysłał wniosek o transport 1,2 miliona ton kazachskiej ropy systemem głównych rurociągów naftowych PJSC „Transnieft” w kierunku punktu dostawy ropy Adamowo-Zastawa w celu dalszych dostaw do Niemiec w 2023 roku. Jak podaje spółka w komunikacie, tranzyt ropy będzie realizowany w ramach stosownej umowy między rządem Kazachstanu a rządem Rosji z dnia 7 czerwca 2002 roku.

Ropa z Kazachstanu ma zastąpić rosyjską we wschodnioniemieckiej Rafinerii Schwedt pracującej obecnie na połowę mocy. Jest planowana jej derusyfikacja i pozbawienie udziałów Rosnieft Deutschland. To warunek udostępnienia polskiego naftoportu na poczet dostaw do Schwedt.

