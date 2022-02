KGHM i South32 poprowadzą wspólnie chilijską kopalnię Sierra Gorda Alert

Sierra Gorda. Fot. KGHM

Od 22 lutego 2022 roku KGHM ma nowego partnera w spółce Sierra Gorda SCM. Po zamknięciu transakcji sprzedaży całości udziałów w chilijskiej kopalni przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation, akcje przejęła australijska grupa górnicza South32.

– Sierra Gorda to wymagający i jedocześnie bardzo satysfakcjonujący projekt. Wkładamy wiele wysiłku i uwagi, żeby odwracać wieloletni trend i osiągnąć pożądany efekt. Jednak wyniki kopalni po 3 latach naszej intensywnej pracy nad projektem są imponujące. Po raz pierwszy z zagranicy do Polski trafiły pozytywne przepływy pieniężne. Osiągnęliśmy to dzięki zmianie sposobu zarządzania i konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań naprawczych. Z nowym partnerem będziemy kontynuować działania rozwojowe i w efekcie zwiększające wartość aktywa – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Za trzy kwartały ubiegłego roku GK KGHM zanotowała wzrost skorygowanej EBITDA w porównaniu do 9M 2020 roku o 3 312 mln zł. Dotyczy to przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+1 220 mln zł) oraz Sierra Gorda (+1 458 mln zł dla 55% udziału KGHM, blisko trzykrotny wzrost) oraz KGHM International (+598 mln PLN). Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali oraz obniżenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

– Na pokładzie miedziowego giganta z Polski witamy nowego partnera z nadzieją na udaną współpracę biznesową w Sierra Gorda. Jednocześnie dziękujemy Sumitomo za zaufanie i wysiłki w uzyskaniu w tym projekcie jak najlepszych wyników – powiedział Paweł Gruza, wiceprezes KGHM ds. Aktywów Zagranicznych.

KGHM/Michał Perzyński