KGHM rejestruje nowy produkt na chińskiej giełdzie Alert

Huta Miedzi "Legnica" fot. KGHM

KGHM Polska Miedź zarejestrowała swój podstawowy produkt, czyli katody miedziane na nowej giełdzie Shanghai International Energy Exchange – INE. INE to uznany już podmiot na światowym rynku z zapleczem 7 magazynów o łącznej pojemności 215 tys. ton. W trakcie procesu rejestracji jest większość globalnych producentów miedzi.

Rynek chiński jest niezwykle ważny dla KGHM. Dzięki rejestracji zagwarantujemy odbiorcom możliwość współpracy z nową giełdą z wykorzystaniem naszego produktu. Katody miedziane KGHM to sprawdzona marka, po którą sięga cały świat – powiedział Paweł Gruza, wiceprezes zarządu KGHM ds. aktywów zagranicznych.

Katoda miedziana jest formą miedzi o czystości ponad 99,9 procent. W KGHM Polska Miedź S.A. produkowane są one w Hutach Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica. Charakteryzują się bardzo wysoką jakością, potwierdzoną już przez certyfikaty wydane przez Londyńską Giełdę Metali oraz Giełdę Kontraktów Futures w Szanghaju. Miedź jako doskonały przewodnik jest najczęściej wykorzystywana do produkcji przewodów elektrycznych, w aplikacjach elektrotechnicznych (profile, szyny) oraz budownictwie (np. rury miedziane).

Chiny to największy konsument miedzi na świecie. Miedź wykorzystywana jest przez tamtejszą gospodarkę jako jeden z kluczowych surowców do przeprowadzenia transformacji energetycznej. Katody produkowane przez KGHM są obecne na rynku chińskim od 25 lat. Sprzedaż miedzi do Chin stanowi około 10-15% udziału w przychodach ze sprzedaży spółki. Miedziowy gigant jest jednym z największych polskich eksporterów do Państwa Środka.

Współpraca KGHM z rynkiem chińskim opiera się o długookresowe kontrakty z jednym z największych odbiorców katod miedzianych firmą China Minmetals Nonferrous Metals. Ostatni kontrakt zawarty został w roku 2018 i przewiduje dostawy katod do Chin w latach 2019-2023.

KGHM/Michał Perzyński