Ile jest miedzi w rudzie miedzi? Od tego zależą zyski KGHM w Sierra Gorda Alert

Mniej miedzi w rudzie miedzi sprawiło, że KGHM odnotował spadek zysku z kopalni Sierra Gorda w Chile.

Sierra Gorda fot. KGHM

– Widać spadek w porównaniu do ubiegłego roku. Wiedzieliśmy, że Sierra Gorda wchodzi o eksploatację materiału o mniejszej zawartości miedzi. Możemy więc mówić o kontraście, ponieważ w poprzednim roku zawartość była wyższa niż przeciętnie – mówił wiceprezes KGHM Andrzej Kensbok. – Drugim czynnikiem, który wpływa na wyniki kopalni, są remonty. Prace remontowe były stanem przejściowym, to jest już za nami. Wyniki w lipcu i sierpniu były już lepsze i zakład podejmuje działania, które mają spowodować, że będzie on w stanie nadrobić poprzednie miesiące.

KGHM poinformował, że w drugim kwartale 2022 roku osiągnął skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w drugim kwartale – proporcjonalnie do 55 procent udziałów, które posiada w spółce KGHM – wyniósł 333 mln zł wobec 821 mln zł w pierwszym kwartale. Przychody spółki wyniosły 744 mln zł. KGHM International wypracował w drugim kwartale 213 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 361 mln zł zysku kwartał wcześniej. Przychody spółki wyniosły 740 mln zł.

Wojciech Jakóbik/Jędrzej Stachura