KGHM odpiera zarzut podrobionych certyfikatów maseczek z Chin Alert

Załadunek pomocy medycznej do największego samolotu transportowego świata. Fot. KGHM

KGHM reaguje na publikację Gazety Wyborczej o maseczkach z Chin z rzekomo podrobionymi certyfikatami, jakie ta spółka sprowadziła z Chin.

23 kwietnia 2020 roku w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł pt. „Dziwne zakupy KGHM”. W artykule pojawia się stwierdzenie, że maseczki sprowadzone z Chin przez KGHM Polska Miedź SA mają „podrobione certyfikaty” oraz że „certyfikat to w zasadzie lipa”.

– To kłamstwo. Autor opiera swój wywód na tym, że certyfikaty firmy Ente Certificazione Macchine Srl są, zgodnie z doniesieniami, często podrabiane, oraz że firma ta nie jest tzw. ciałem notyfikującym do wystawiania certyfikatów CE dla środków ochrony indywidualnej, tzw. PPE. Tymczasem Certyfikat Zgodności tej właśnie firmy dostrzegł autor w ilustracji do komunikacji KGHM Polska Miedź w mediach społecznościowych – przekonuje KGHM. Nieznajomość prawa oraz zaleceń Komisji Europejskiej a także brak znajomości realiów rynkowych prowadzi autora do absurdalnego stwierdzenia o „podrobionych certyfikatach”. Mimo otrzymanych pisemnie wyjaśnień, oraz deklaracji firmy, redaktor „Gazety Wyborczej” pozwala sobie na oszczerstwa i manipulacje – czytamy w komunikacie.

Spółka przedstawia argumentację przeczącą tezie gazety i zapowiada, że jej redakcja otrzyma wezwanie do sprostowania. Jeśli go nie opublikuje, KGHM ma podjąć dalsze kroki.

KGHM informuje, że:

sprzęt sprowadzany przez KGHM do Polski spełnia zalecenia Komisji Europejskiej.

Wszystkie zamówione produkty mają komplet dokumentów niezbędnych – w sytuacji pandemii – do dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Sprzęt był testowany przez najbardziej wiarygodne organizacje, na przykład amerykańską Federal Drug Agency.

KGHM skrupulatnie sprawdza wiarygodność dokumentacji, ale przede wszystkim wiarygodność dostawców.

KGHM posiada numery seryjne każdego z certyfikatów. Firma Ente Certificazione Macchine Srl posiada na swojej stronie wyszukiwarkę do szybkiej weryfikacji dokumentów. Nie publikuje ich numerów, ponieważ jest to niemile widziane przez cały kanał dystrybucji w Chinach, a priorytetem jest dla spółki w tym momencie zapewnienie ciągłości dostaw.

KGHM/Wojciech Jakóbik