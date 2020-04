KGHM zwiększa produkcję płynu biobójczego Alert

fot. KGHM

KGHM zwiększa produkcję i wznawia przyjmowanie zamówień na płyn dezynfekujący produkowany przez swoją spółkę Nitroerg. Do tej pory firma przekazała płyn biobójczy do ponad 1100 szpitali, placówek medycznych i opieki społecznej oraz służb kryzysowych na terenie całego kraju.

Ponad miliard litrów płynu

Spółka Nitroerg rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji rąk Nitrospet 20 marca. Początkowo produkcja wynosiła 20 tys. litrów na dobę. Obecnie jest to 80 tys. litrów dziennie. Do dziś spółka wyprodukowała już ponad 1 mln 100 tys. litrów środka dezynfekującego – podaje KGHM.

Pierwsze partie płynu w ramach darowizny przekazane zostały szpitalom, służbom ratunkowym, straży pożarnej i innym służbom kryzysowym oraz urzędom i instytucjom użyteczności publicznej. Udało się już dostarczyć płyn do najbardziej potrzebujących, więc Nitroerg wznawia możliwość zamówienia i kupna płynu.

Płyn Nitrosept pomaga w szybkiej i skutecznej dezynfekcji dłoni. Zawarta w nim substancja czynna, posiadająca silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze, przyczynia się do ochrony przed wirusami, bakteriami i grzybami. Dodatek gliceryny, która posiada właściwości nawilżające, sprawia, że nawet częste stosowanie płynu nie powoduje nadmiernego wysuszenia skóry – informuje KGHM.

KGHM