We wtorek rząd zajmie się uchwałą o finansowaniu CPK

Rząd ma przyjąć we wtorek uchwałę dot. zmian programu inwestycyjnego CPK. „Istnieje potrzeba aktualizacji ram finansowych oraz czasowych, a także warunków realizacji zamierzeń RP w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024–2032” – napisano w informacji o projekcie.

Jak czytamy, jest to m.in. wynik przeprowadzonych w spółce Centralny Port Komunikacyjny audytów wewnętrznych, w ramach których dokonano weryfikacji realizowanego Programu Etap II pod kątem jego urealnienia.

W informacji nt. wtorkowego posiedzenia rządu podano, że Rada Ministrów zajmie się projektem zmieniającym uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030”. Jak napisano, w związku z aktualizacją Programu inwestycyjnego CPK Etap II „istnieje potrzeba aktualizacji ram finansowych oraz czasowych, a także warunków realizacji zamierzeń Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024–2032″.

– W projekcie ujęto działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i prac projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska. W projekcie uchwały przedstawiono szczegółową informację na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych – podkreślono.

CPK nie powstanie przed 2032 rokiem

Prezes spółki CPK Filip Czernicki mówił niedawno PAP, że nie jest możliwe powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego do 2030 roku, ale do 2032; a o harmonogramie prac powinni decydować fachowcy. Według prezesa CPK, wskazanie roku 2030 jako tego, w którym miałoby ruszyć centralne lotnisko jest nierealne.

– Przeprowadziliśmy wraz z inżynierami odpowiedzialnymi za budowę lotniska gruntowną analizę zaawansowania projektu i zrealizowanych już prac. Z pełną odpowiedzialnością wskazaliśmy jako realną datę zakończenia inwestycji rok 2032 – powiedział PAP Czernicki.

Centralny Port Komunikacyjny

Należąca do Skarbu Państwa CPK, to spółka powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł. W grudniu spółki Centralny Port Komunikacyjny i Polskie Porty Lotnicze podpisały list intencyjny, zgodnie z którym PPL obejmą mniejszościowy udział – do 49 procent spółki CPK.

Biznes Alert / PAP