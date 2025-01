Koalicja zwyciężyła. W plebiscycie na najczęściej używane w mediach słowo

„Koalicja” – to Słowo Roku 2024 wybrane przez kapitułę konkursu organizowanego przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Na drugim miejscu plebiscytu znalazło się słowo „komisja”. W głosowaniu internetowym zwyciężyła „sztuczna inteligencja”.

„To nie jest nic dziwnego, ponieważ słowo <<koalicja>> występowało w mediach w ostatnim roku znacznie częściej niż w latach poprzednich” – stwierdził. prof. Marek Łaziński podczas ogłaszania wyników plebiscytu.

Koalicja

„Słowo jest wygodne do komentowania, bo w zależności od tego, co do niego dodamy, to inaczej patrzymy na koalicję. Słowo Roku jest słowem bez żadnych dat dodanych do słowa „koalicja”. Słowo to jest z nami od dawna, od XVI wieku i nie zmienia istotnie znaczenia” – dodał profesor.

O wyborze słowa roku 2024 r. decydowali językoznawcy.

13 grudnia i 15 października

Media w ostatnim czasie coraz częściej używają słowa „koalicja” określając koalicję rządową. W mediach liberalno-lewicowych można spotkać się z określeniami „koalicja 15 października” a w mediach konserwatywnych „koalicja 13 grudnia”.

W głosowaniu internetowym, w którym brali udział internauci, zwyciężyło słowo „sztuczna inteligencja”. W dalszej kolejności, wyznaczonej przez internautów, znalazły się: „powódź”, „rozliczenia”, „babciowe” i „azyl”.

łoz/ MA – BA/ m/ IJP UW