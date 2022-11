Kolejny pożar magazynu produktów naftowych w Rosji

W rejonie Surażańskim obwodu Briańskiego na terytorium Rosji nad ranem 30 listopada doszło do pożaru składu produktów naftowych. To kolejny już w ciągu kilku miesięcy pożar tego typu infrastruktury na terenie Rosji.

Pożar składu paliwa fot Brjańska Gubernija

Do pożaru doszło w składzie paliw oddalonym o 5 km od miasta Suraż, położonym na północnym zachodzie obwodu Briańskiego. W składzie tym znajduje się 36 zbiorników na produkty naftowe. Z dostępnych materiałów można ocenić, że co najmniej dwa zbiorniki spaliły się podczas incydentu. Według lokalnego gubernatora, powierzchnia pożaru sięgnęła 1800 metrów kwadratowych.

W akcji gaśniczej udział brało 80 ludzi i 30 sztuk sprzętu gaśniczego, w tym, pociąg strażacki. Nikt nie zginął ani. nie został ranny. Pożar miał zostać ugaszony po godz. 10:00 lokalnego czasu.

Wcześniej już kilkanaście razy doszło do podobnych pożarów w obwodzie Biełgorodzkim, Kurskim czy Tulskim. Nie ma oficjalnych przyczyn pożarów, jednak według nieoficjalnych informacji sprawcami ataków mogą być ukraińskie drony, które spadają na ważne z perspektywy logistyki obiekty.

‼️A tank with diesel fuel blazes in the Bryansk region.

It is reported that the fire was caused by ammunition dropped from a drone.

This information has not been officially confirmed. The area of ​​fire is already about four thousand square meters.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/5CSMcdjiAe

— @PStyleOne1 (@PStyle0ne1) November 30, 2022