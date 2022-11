Tauron przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Taurona poświęconej wynikom finansowym za trzeci kwartał 2022 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Konferencja prasowa Taurona. Fot. Michał Perzyński

Wyniki finansowe Taurona w trzecim kwartale 2022 roku

Dalsze części wyników finansowych Taurona za trzeci kwartał 2022 roku prezentuje wiceprezes spółki Krzysztof Surma:

Wiceprezes Taurona ds. finansowych Krzysztof Surma prezentuje wyniki poszczególnych sektorów spółki:

– Przełomowe z naszego punktu widzenia było podpisanie umowy na sprzedaż spółki Tauron Wydobycie Skarbowi Państwa. Do finalizacji transakcji powinno dojść na przełomie roku. Czekamy na spełnienie ostatnich warunków. Równolegle toczy się proces wydzielenia aktywów węglowych do NABE. Jest to dla nas proces strategiczny. Jego finalizacja odblokuje potencjał inwestycyjny Grupy i przybliży nas do osiągnięcia celów Zielonego Zwrotu – mówił Szczeszek.

– Na koniec września oddaliśmy do użytku farmy wiatrowe Majewo i Piotrków, o łącznej mocy 36 MW. Kupiliśmy też projekty o łącznej mocy 70 MW. Zgodnie z naszą strategią, do 2025 roku chcemy dysponować mocą 1,6 GW mocy zainstalowanych w OZE, w perspektywie 2030 roku będzie to 3,7 GW – powiedział prezes Taurona.

– Na nasze wyniki finansowe miały wpływ ceny węgla i gazu, oraz postój bloku w Jaworznie – przyznał prezes Taurona Paweł Szczeszek. – Zanotowaliśmy niższy zysk niż przed rokiem. Wzrosły natomiast nakłady inwestycyjne – dodał.

Zaczyna się konferencja prasowa Taurona. Transmisję na żywo można znaleźć na YouTube.

Za chwilę rozpocznie się konferencja Taurona poświęcona wynikom finansowym za trzeci kwartał 2022 roku. Szczegółowe dane można znaleźć poniżej.

