Koniec wojny na Ukrainie? Putin stawia warunki, a Trump zapowiada dobre decyzje

USA poinformowały, że Rosja przedstawiła warunki, których spełnienia oczekuje, by zakończyć wojnę. Nie zostały one przekazane do opinii publicznej, jednak według specjalnego wysłannika Białego Domu w rozmowach dominuje m.in. temat okupowanych terenów. Prezydent Trump zaś zapowiedział, że niedługo przedstawi „bardzo dobre propozycje” dotyczące zakończenia wojny.

Steve Witkoff, specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu, przekazał, że Władimir Putin poinformował o swoich warunkach dotyczących zakończenia wojny. Dyplomata nie przekazał szczegółów, ale wskazał najważniejsze punkty negocjacji.

Zajęte tereny i gwarancje bezpieczeństwa

Pierwszym dominującym tematem jest przyszłość ukraińskich obwodów okupowanych przez Rosję, drugim kwestia zapewnienia bezpieczeństwa na terenach ogarniętych wojną.

– Chodzi o protokoły bezpieczeństwa, NATO, czy nie NATO, artykuł piąty, mam na myśli, że to po prostu, jest wiele szczegółów z tym związanych. To skomplikowana sytuacja, która, ma swoje korzenie w pewnych naprawdę problematycznych rzeczach dziejących się między tymi dwoma krajami – powiedział.

Donald Trump, jeszcze przed objęciem prezydentury, powiedział, że zakończy wojnę między Rosją a Ukrainą, jednak wyraźnie powiedział, że wojska USA nie będę delegowane, by zapewnić zawieszenie broni. Koalicja chętnych, powołana przez Paryż i Londyn, rozważa stworzenie sił pokojowych. Trwają jednak rozmowy, jak miałyby wyglądać i na jakiej podstawie prawnej działać. Nie wszystkie państwa też chcą wysłać swoje siły zbrojne. W deklarowaniu gotowości na to przoduje Francja i Wielka Brytania.

Witkoff przekazał również, że USA i Rosja mogą być „na skraju czegoś, co byłoby bardzo, bardzo ważne dla całego świata”.

– Na dodatek uważam, że istnieje możliwość przekształcenia relacji Rosja-Stany Zjednoczone poprzez pewne bardzo przekonujące okazje handlowe, które, moim zdaniem, dają regionowi również prawdziwą stabilność – dodał.

Steve Witkoff w piątek odbył spotkanie w Peresburgu z Putinem i jego doradcami Jurijem Uszakowem oraz Kiryłem Dmitrijewem. Rozmowy trwały około 4,5 godziny.

Trump ma bardzo dobre propozycje na zakończenie wojny

Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych, za pomocą wpisu na X przekazał, że Trump zasugerował, iż nie zamierza nakładać nowych sankcji na Rosję. Dodatkowo zapowiedział, że niedługo przedstawi „bardzo dobre propozycje” dotyczące konfliktu zbrojnego.

– Gdyby Biden był kompetentny i Zełenski był kompetentny – i nie wiem, czy taki jest, bo mieliśmy ostrą sesję z tym gościem tutaj, on tylko prosił o więcej i więcej – do tej wojny nigdy nie powinno się dopuścić – cytuje Trumpa Żuchowski.

Prezydent USA skomentował również, że „nie zaczyna się wojny z kimś, kto jest 20 razy większy” odnosząc się do Wołodymyra Zełenskiego.

Zakończenie wojny z atakami na cywilów w tle

Mimo przedstawienie przez Władymira Putina warunków zakończenia wojny Rosja kontynuuje ataki na cele cywilne. W Niedzielę Palmową zaatakowała Sumy bronią kasetową. Według informacji przytaczanych przez Ukrainska Pravda zginęło co najmniej 119 osób, w tym 15 dzieci.

Tego dnia w Sumach zorganizowano ceremonię wręczenia odznaczeń żołnierzom 117. Samodzielnej Brygady Obrony Terytorialnej. Informację potwierdził Artem Semenihin, burmistrz Konotopu.

– Artiuch pomógł usprawiedliwić im (Rosjanom – red.) ich atak terrorystyczny. Zorganizował wręczenie medali naszym chłopakom z 117. brygady. I to nieprawda, że tu nic się nie wydarzyło. Wydarzyło się. Dzięki Bogu, żaden z żołnierzy nie ucierpiał. Byli w schronie. Ale uderzono amunicją kasetową, żeby było więcej ofiar. Z tego, co wiem, ostrzegano go, że nie wolno tego robić – napisał Semebihin na Facebooku.

– […] Rzekomo impreza na którą wpadł Iskander z gościnną wizytą była zorganizowana przez dowództwo 117. Brygady Obrony Terytorialnej. Jeżeli faktycznie tak było (a osobno pisze o tym jedna z deputowanych) to mamy ukraiński czynnik „X” w akcji. Zebranie kilkudziesięciu oficerów danej brygady to jest HVT godny Iskandera. A za czyjąś monstrualną głupotę życiem zapłaciło kilkudziesięciu cywili – komentuje na X Jarosław Wolski, ekspert ds. wojskowości, w wątku dotyczącym rosyjskiego ataku.

Wspomniany przez Wolskiego HVT (ang. high-value target) odnosi się do amerykańskiej nomenklatury i oznacza cel o kluczowym znaczeniu dla strony będącej celem ataku.

Biznes Alert / PAP / X / Ukrainska Pravda / Marcin Karwowski