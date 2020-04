Apel komisji środowiska PE o walkę z koronawirusem z pomocą Europejskiego Zielonego Ładu Alert

Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Ponad 120 polityków i przedstawicieli przemysłu podpisało się pod apelem sformułowanym przez przewodniczącego Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego Pascala Canfina o zieloną odbudowę, czyli przywrócenie rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem Europejskiego Zielonego Ładu, w celu zwalczenia skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.

Autor apelu opisuje szkodliwe oddziaływanie pandemii koronawirusa na gospodarkę europejska, które może być bardziej dotkliwe, niż w czasach kryzysu gospodarczego 2008 roku. Jego zdaniem czas odbudowy gospodarczej będzie okazją do dalszego wsparcia rozwoju nowego, zielonego sektora gospodarki. – Nie chodzi o budowę nowego rodzaju gospodarki od zera. Mamy już wszelkie narzędzia i wiele nowych technologii. W ostatnich dziesięciu latach dokonał się znaczny postęp w większości sektorów poddanych transformacji – wylicza Canfin. Jego zdaniem należy poprzeć plan Europejskiego Zielonego Ładu przedstawionego przez Komisję Europejską.

– Wzwaymy globalny sojusz ponadpartyjny decydentów, biznesu, liderów finansowych, związków handlowych, organizacji pozarządowych, think tanków i innych uczestników debaty o wsparcie i wdrożenie Pakietów Inwestycyjnych Zielonej Odbudowy mających przyspieszać transformację ku neutralności klimatycznej i zdrowym ekosystemom. Z tego względu zobowiązujemy się do dalszej, wspólnej pracy, wymiany wiedzy i ekspertyzy oraz tworzenia synergii w celu podjęcia potrzebnych decyzji inwestycyjnych – czytamy w apelu. – Choroba COVID-19 nie sprawi, że zmiany klimatu i niszczenie przyrody się skończą. Nie wygramy walki z nią bez solidnej odpowiedzi ekonomicznej. Nie przeciwstawiajmy sobie tych dwóch bitew, ale walczmy i wygrajmy je naraz. Robiąc to staniemy się tylko silniejsi.

Wojciech Jakóbik