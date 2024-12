Kosmiczny spektakl na niebie. Rój Geminidów – ostatni pokaz spadających gwiazd w tym roku

Geminidy to jeden z najbardziej widowiskowych rojów meteorów, który w 2024 roku osiągnie swoje maksimum w nocy z 13 na 14 grudnia. Przy odpowiednich warunkach pogodowych będzie można podziwiać nawet do 130 meteorów na godzinę.

Geminidy różnią się od większości rojów meteorów swoim nietypowym źródłem. Zamiast pochodzić z komety, są związane z planetoidą 3200 Phaethon. Ta nietypowa „kometa skalista” zostawia za sobą drobne fragmenty materii, które wpadają w atmosferę Ziemi, tworząc barwne smugi światła.

Dzięki obecności pierwiastków takich jak sód czy wapń meteory Geminidów mogą przybierać różnorodne kolory, od żółtych i zielonych, po czerwone i niebieskie.

Kiedy Rój Geminidów w Polsce?

Rój meteorów będzie aktywny do 17 grudnia, jednak najlepszym momentem na obserwację będzie noc z 13 na 14 grudnia.

To wtedy radiant Geminidów – punkt na niebie, z którego zdają się wybiegać meteory – będzie najwyżej. Radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt, w pobliżu jasnej gwiazdy Kastor. Aby go znaleźć, warto skierować wzrok lekko na lewo i powyżej pasa Oriona, czyli na północno-wschodnie niebo. Radiant będzie się przemieszczał w kierunku zachodniego nieba. Prędkość tych meteorów wynosi ok. 35 kilometrów na sekundę, co ułatwia ich obserwację.

Wyzwania obserwacyjne

Tegoroczne obserwacje mogą być utrudnione przez jasny blask Księżyca, który osiągnie 99 procent swojej jasności. Najlepszym momentem na podziwianie Geminidów będzie wczesny wieczór, zanim Księżyc wzejdzie wysoko na niebie. Ważnym czynnikiem pozostaje również pogoda – przy zachmurzonym niebie widowisko stanie się niewidoczne. Nie potrzeba jednak teleskopu, bo meteory są doskonale widoczne gołym okiem.

Choć Geminidy to ostatni w tym roku tak obfity rój meteorów, grudzień oferuje jeszcze jedno kosmiczne widowisko – Ursydy.

Będą one widoczne od 17 do 26 grudnia, osiągając maksimum w nocy z 22 na 23 grudnia. To doskonała okazja, by ponownie spojrzeć w zimowe niebo.