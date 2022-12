Kreml nie planuje naprawy Nord Stream 1 i 2 po eksplozjach Alert

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie podjęto jeszcze decyzji o przystąpieniu do naprawy gazociągu Nord Stream, który został uszkodzony w wyniku wrześniowych eksplozji.

Wyciek gazu z Nord Stream 1 i 2. Fot. Forsvaret.

Co dalej z Nord Stream 1 i 2?

– Teraz tylko naprawy mogą mieć wpływ na Nord Stream. Albo uruchomienie jedynej ocalałej nitki Nord Stream 2. Naprawa jeszcze się nie zakończyła. Żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte – powiedział dziennikarzom Pieskow. Powiedział, że Rosji nie są znane wyniki dochodzeń w sprawie wybuchów rurociągu przez Szwecję i Danię. Moskwa wbrew dowodom utrzymuje, że za sabotaż odpowiadają państwa zachodnie. – Na razie nic nie wiemy o wynikach śledztwa. Nie wiemy, w jakim stopniu kraje, w których strefie ekonomicznej miał miejsce ten sabotaż, będą nadal nalegać na dotarcie do sedna prawdy – powiedział Pieskow.

Rzecznik Kremla dodał, że nie ma decyzji o rozpoczęciu eksportu gazu nienaruszonym odcinkiem Nord Stream 2.

Budowa Nord Stream 2, mającego dostarczać rosyjski gaz do Niemiec, została ukończona we wrześniu 2021 roku, ale nigdy nie została oddana do użytku po tym, jak Berlin odłożył certyfikację na kilka dni przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

Reuters/Michał Perzyński