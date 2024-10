Kryzys wodoru w Europie Północnej sprzyja Iberii

Europa Północna zmaga się z poważnym kryzysem wodoru, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na czystą energię oraz z ograniczeń infrastrukturalnych. Kraje takie jak Niemcy i Francja borykają się z trudnościami w redukcji zależności od gazu ziemnego oraz z problemami związanymi z energetyką jądrową. W odpowiedzi na te wyzwania, Europejska Inicjatywa Wodorowa (EHB) planuje rozbudowę sieci wodociągowej o długości 31 500 km do 2030 roku, aby sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu na wodór​.

Hiszpania i Portugalia wyrastają na liderów w produkcji i eksporcie zielonego wodoru. Dzięki korzystnym warunkom geograficznym oraz inwestycjom w odnawialne źródła energii, region ten może stać się kluczowym dostawcą wodoru dla reszty Europy. Hiszpania planuje osiągnąć 74 procent udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2030 roku, a Portugalia intensywnie rozwija projekty wiatrowe, w tym pierwszy na świecie projekt pływającej farmy wiatrowej bez dotacji.

Kluczowym elementem strategii Iberii jest rozwój infrastruktury do przesyłu wodoru. Nowe projekty, takie jak podwodny gazociąg BarMar między Barceloną a Marsylią, mają na celu zastąpienie tradycyjnych paliw gazami odnawialnymi. Dodatkowo, istniejące rurociągi umożliwiają eksport gazu z Hiszpanii do Francji, co już teraz łagodzi deficyt gazowy na kontynencie​.

Iberia czerpie korzyści z niższych cen energii w porównaniu do innych krajów europejskich. Hiszpańskie ceny energii na kontraktach długoterminowych są znacznie niższe niż we Francji czy Niemczech, co daje regionowi przewagę konkurencyjną. Dodatkowo, dzięki dużym zdolnościom regazyfikacyjnym, Hiszpania może importować i eksportować LNG, stabilizując regionalny rynek energetyczny​.

Dzięki inwestycjom i strategicznemu położeniu, Iberia ma szansę stać się centrum zielonego wodoru w Europie. Projekty takie jak korytarze wodorowe między Hiszpanią a Holandią czy Portugalią a Rotterdamem pokazują, że region ten ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiej gospodarki wodorowej. Taka infrastruktura może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji wodoru oraz wspierać dekarbonizację przemysłu w całej Europie​.

Montel news / Mateusz Gibała