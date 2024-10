Na Księżyc tylko z fasonem. NASA ma nowoczesny skafander od Prady

Włoski luksus i kosmiczna technologia połączyły siły, by stworzyć nowoczesny skafander dla astronautów NASA. Firma Axiom Space wraz z marką Prada zaprezentowały skafander AxEMU, który będzie używany podczas misji Artemis III na Księżycu. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, estetyka i bezpieczeństwo to priorytety, które przyświecały twórcom tego innowacyjnego projektu.

Axiom Space, firma z branży kosmicznej, i włoska marka luksusowa Prada ogłosiły wyjątkową współpracę. Kooperacja zaowocowała stworzeniem nowego skafandra kosmicznego dla NASA, pod kątem załogowej misji księżycowej Artemis III. Ten unikatowy projekt, nazwany Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), został zaprezentowany 16 października 2024 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Mediolanie. Jest to krok milowy w przygotowaniach do powrotu ludzi na Księżyc, co ma nastąpić w 2026 roku.

Partnerstwo na miarę kosmicznych wyzwań

Współpraca Axiom Space i Prady może na pierwszy rzut oka wydawać się nietypowa, jednak obie firmy doskonale uzupełniły swoje kompetencje. Axiom, odpowiedzialny za technologie kosmiczne i inżynierię, potrzebował wsparcia w dziedzinie materiałoznawstwa. Prada, ze swoim doświadczeniem w zakresie tkanin i szycia, była tu idealnym partnerem. Współpraca pozwoliła na szybki rozwój projektu skafandra, który łączy w sobie zarówno funkcjonalność, jak i nowoczesny design.

Jak podkreślają twórcy, Prada wnosiła swoją wiedzę na temat wysokiej jakości materiałów, technik szycia oraz estetyki, co pomogło w zaprojektowaniu zewnętrznej warstwy skafandra. Ta warstwa – jasna na większości swojej powierzchni, będzie dobrze odbijać światło słoneczne. Na niej będzie też łatwo dostrzec miejsca, gdzie zbierze się pył z pokrywającego powierzchnię Srebrnego Globu regolitu. Materiał skafandra ma zapobiegać przenikaniu pyłu do bardziej wewnętrznych warstw kombinezonu astronauty.

Bezpieczeństwo i innowacyjne technologie

Nowoczesny skafander AxEMU to zaawansowane technologicznie urządzenie, które zapewnia astronautom nie tylko ochronę przed ekstremalnymi warunkami, ale także komfort pracy podczas długich spacerów kosmicznych. Skafander został zaprojektowany z myślą o misji na południowy biegun Księżyca, gdzie panują skrajne temperatury — od wysokich wartości w słońcu po ekstremalnie niskie w zacienionych kraterach.

Jednym z kluczowych ulepszeń nowego skafandra jest zwiększona mobilność. W porównaniu do skafandrów używanych podczas misji Apollo, AxEMU pozwala astronautom na większą swobodę ruchu, co jest niezwykle istotne podczas wykonywania zadań na powierzchni Księżyca. Skafander został także wyposażony w systemy monitorowania zdrowia, które na bieżąco kontrolują stan astronautów.

Dodatkowo, skafander zawiera system regeneracyjny do obsługi dwutlenku węgla, a zaawansowana technologia chłodzenia pozwoli usuwać nadmiar ciepła. Zastosowano także nowoczesne powłoki na hełmie i wizjerze, co poprawi astronautom możliwości w zakresie obserwacji otoczenia z wnętrza hełmu kombinezonu. Rękawice zostały udoskonalone, aby lepiej odpowiadały na potrzeby pracy w przestrzeni kosmicznej.

Wytrzymałość w ekstremalnych warunkach

AxEMU jest w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury panujące na południowym biegunie Księżyca. W permanentnym cieniu wnętrz okołobiegunowych kraterów, gdzie temperatury mogą spadać do -203 stopni Celsjusza, astronauta w AxEMU będzie mógł wytrzymać co najmniej dwie godziny. Generalnie, z wykorzystaniem tych skafandrów astronauci będą mogli prowadzić spacery kosmiczne trwające nie mniej niż osiem godzin, co znacznie zwiększa ich możliwości eksploracyjne.

Skafander został zaprojektowany z myślą o dostosowywaniu go do różnych rozmiarów astronautów. Będzie pasować tak na mężczyzn, jak i na kobiety.

Skafandry przyszłości

Chociaż AxEMU został zaprojektowany głównie z myślą o misji Artemis III, jego uniwersalność pozwala na jego adaptację do różnych misji, zarówno na Księżycu, jak i na niskiej orbicie okołoziemskiej. Wystarczy wymienić buty, aby skafander mógł być używany podczas spacerów kosmicznych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej lub przyszłej stacji komercyjnej Axiom.

Obecnie AxEMU znajduje się w końcowej fazie testów, które obejmują m.in. próby podwodne. W 2025 roku skafander przejdzie krytyczny przegląd projektowy, po którym produkcja będzie mogła ruszyć pełną parą, aby dostarczyć gotowe skafandry na czas przed startem misji Artemis III, zaplanowanym na drugą połowę 2026 roku.

Wyjątkowa estetyka

Oprócz zaawansowanych technologii, skafander wyróżnia się także nowoczesnym wyglądem, za który odpowiedzialna była Prada. Biały materiał, z którego wykonano skafander, nie tylko odbija ciepło, ale także nadaje mu estetyczny i nowoczesny wygląd. Czerwone paski, które znajdują się na różnych częściach skafandra, to zarówno hołd dla tradycji NASA, jak i charakterystyczny element marki Prada.

Lorenzo Bertelli, dyrektor ds. marketingu grupy Prada, przyznał, że praca nad tym projektem była dla jego zespołu ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie niezwykłą okazją do poszerzenia horyzontów. Jak sam mówił, pracownicy Prady chętnie angażowali się w projekt, a wielu z nich traktowało go jako coś wyjątkowego w swojej karierze.

Nowa era eksploracji kosmicznej

Prezentacja nowego skafandra AxEMU to nie tylko zapowiedź technologicznej rewolucji w kosmosie, ale także symbol nowej ery współpracy między przemysłem kosmicznym a luksusowymi markami. Axiom Space i Prada udowodniły, że innowacyjne rozwiązania mogą powstać na styku różnych dziedzin, łącząc inżynierię z kreatywnością. Dzięki współpracy tych dwóch firm astronauci misji Artemis III będą nie tylko bezpieczni i wyposażeni w najnowocześniejsze technologie, ale także będą wyglądać stylowo podczas spacerów na Księżycu.