Podwrocławska fabryka baterii już jest duża, a będzie jeszcze większa

Serce europejskiej elektromobilności zaczęło bić w 2016 roku. To właśnie wtedy w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych rozpoczęła się budowa pierwszej w Europie fabryki baterii do samochodów elektrycznych – LG Energy Solution Wrocław.

Fot. LG

LG Energy Solution Wrocław

LG Energy Solution Wrocław to nowoczesny, największy na świecie zakład produkujący baterie do samochodów elektrycznych. Zajmująca powierzchnię ponad 100 ha fabryka ma duży wpływ na gospodarkę – już teraz eksport baterii produkowanych w Polsce wynosi aż 2 procent wartości całego eksportu. – LG Energy Solution Wrocław jest jednym z największych inwestorów i pracodawców na Dolnym Śląsku. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Biskupicach Podgórnych pracuje ponad 10 tys. osób nie tylko z województwa dolnośląskiego. Wśród nich znajdują się najlepsi inżynierowie oraz specjaliści, którzy pracują nad bateriami dla największych koncernów samochodowych na świecie. Po rozbudowie fabryki i osiągnięciu docelowej mocy produkcyjnej 115 GWh firma będzie dostarczała baterie do ponad miliona aut elektrycznych rocznie. Aby osiągać cele, spółka stale poszukuje najzdolniejszych ekspertów i inżynierów. LG Energy Solution Wrocław to de facto małe miasteczko rozlokowane wzdłuż ulic LG, Seulskiej, Koreańskiej i Innowacyjnej. Na jego terenie kursuje kilka linii bezemisyjnych mini busów obsługujących transport pracowniczy, a także kantyny, sklepy z koreańskimi produktami oraz Learnig Center, czyli miejsce, w którym pracownicy podnoszą swoje umiejętności w wielu dziedzinach – czytamy w komunikacie spółki.

Jak podaje LG, już wkrótce zarówno zespół pracowników, jak i społeczność lokalna otrzymają jeszcze więcej, ponieważ obok zakładu powstaje przedszkole „Ul”, kolejny projekt społeczny LG Energy Solution Wrocław. – Do placówki będą mogły uczęszczać również dzieci osób spoza firmy. Jest to kolejny wkład firmy w dobrostan społeczności lokalnej. – Priorytetem LG Energy Solution Wrocław są ludzie. Staramy się odpowiadać na ich potrzeby wszechstronnie. Oprócz oferowania benefitów, takich jak opieka medyczna, szkolenia, ubezpieczenia i świadczenia socjalne, inicjujemy projekty, które przyczyniają się do zwiększania dobrostanu całego zespołu i społeczności lokalnej – komentuje Jangha Lee, Prezes LG Energy Solution Wrocław. Firma wcześniej zainwestowała w budowę i wyposażenie jednostki straży pożarnej oraz przekazała ponad 5 mln zł na modernizację lokalnej infrastruktury wodociągowej – podaje firma.

Projekt z lokalnymi symbolami Wrocławia, czyli krasnalami, znajduje się w najbardziej wyeksponowanych częściach stolicy Dolnego Śląska – przy ulicy Powstańców Śląskich oraz w okolicy Mostu Grunwaldzkiego.

LG/Michał Perzyński