Litwa oferuje Białorusi dostęp do gazu przez Polskę Alert

Gazociąg Polska - Litwa. Fot. Gaz - System

Minister energetyki Litwy wyraził gotowość do dostarczania gazu Białorusi z wykorzystaniem Gazociągu Polska-Litwa i przy współpracy Rosjan przy swapach giełdowych.

– Litwa jest otwarta na współpracę, więc jeśli Białoruś będzie dywersyfikować dostawy energii, ropy i gazu, możemy rozpocząć rozmowy, jeśli będzie zainteresowanie Białorusi – powiedział minister Żyginamntas Vaiciunas. – Infrastruktura znajdująca się obecnie w budowie powstaje w celu połączenia naszego rynku gazu z Polską i Europą, ale w razie konieczności i wspólnego zainteresowania, może być także wykorzystana do dostaw gazu na Białoruś – ocenił.

Doradca ministra Aurelia Wernickaite wytłumaczyła, że dostawy gazu, na przykład LNG z terminalu w Kłajpedzie, mogłyby pozostać na rynku litewskim, ale drogą swapu giełdowego mogłyby zostać sprzedane Białorusi i dostarczone fizycznie z Rosji.

Gazociąg Polska-Litwa ma być gotowy do końca 2021 roku. To Projekt Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej mający połączyć bałtycką „wyspę gazową” z rynkiem gazu w Europie. Swapy pozwalają księgować dostawy gazu z różnych kierunku za pomocą manipulacji fizycznymi dostawami z innych kierunków. Przykładem może być dostawa rewersu wirtualnego z Polski na Ukrainy, która jest księgowana jako import z Polski, ale polega na wstrzymaniu części gazu z Rosji należnego Polsce na terytorium ukraińskim. Przeciwieństwo to rewers fizyczny zakładający rzeczywiste dostawy gazu z punktu A do B.

OilCapital.ru/Wojciech Jakóbik