Hub LNG powstanie w bazie rur Nord Stream 2 przez protesty

Ministerstwo gospodarki i klimatu ma przenieść lokalizację pływających terminali LNG z Sellin do portu Mukran znanego ze składowania rur spornego projektu Nord Stream 2 przez protesty mieszkańców Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG

Minister Robert Habeck ma według Handelsblatta zmienić lokalizację do czterech jednostek do magazynowania i regazyfikacji FSRU zwanych pływającymi gazoportami z Sellin na Mukran. Ta druga lokalizacja może być kojarzona z portem, w którym były składowane rury do budowy spornego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, który ucierpiał wskutek sabotażu z września 2022 roku. Rozmowy Habecka z najważniejszymi graczami regionu odbyły się po protestach w obawie o turystykę miasta Sellin.

FSRU w Mukran mają razem osiągnąć przepustowość 10 mld m sześc. rocznie a operatorem ma zostać firma niemiecka ReGas. Handelsblatt ustalił, że RWE wycofało się z planu zostania operatorem gazoportów pływających na Bałtyku.

Jeden FSRU ma pochodzić z Lubmina, gdzie stacjonuje tymczasowo od początku stycznia. LNG docierające do Meklemburgii-Pomorza Przedniego ma być rozprowadzone po Niemczech między innymi z użyciem rur odkupionych przez Berlin od spółki Nord Stream 2 AG należącej w stu procentach do Gazpromu. Gazociąg Nord Stream 2 miał przepustowość 55 mld m sześc. rocznie. Sabotaż uszkodził jedną z jego dwóch nitek, ale Niemcy nie chcą go przywracać do pracy.

Handelsblatt / Wojciech Jakóbik