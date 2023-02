Polska jako hub logistyczny. Spięcie Bezpieczeństwo

Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Spięcie, w którym dziennikarze BiznesAlert.pl rozmawiają o obecnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

– Wszelkie zasoby, których potrzebuje Ukraina, idą teraz przez Polskę. Nasz kraj jest obecnie największym węzłem komunikacyjnym i logistycznym na świecie. Podrzeszowskie lotnisko Jasionka stało się bohaterem tej wojny. Polska bierze czynny niemilitarny udział w tym konflikcie zbrojnym – mówi Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

– Ogromna ilość sprzętu militarnego idzie przez Jasionkę. To takie małe lotnisko pod Rzeszowem, które nam dziennikarzom kojarzy się z różnymi konferencjami prasowymi i spotkaniami. Historia postawiła przed Jasionką wielkie zadanie, gdyż obecnie stoi tam baza amerykańska – dodaje.

– Jasionka jest teraz najpilniej strzeżonym miejscem na świecie. Rola tego lotniska jest bardzo ważna także dlatego, że poza tym że trafia tam sprzęt wojskowy to jest to także węzeł komunikacyjny dla wszelkiej pomocy socjalnej. Stamtąd także wylatują żołnierze na szkolenia oraz ranni. Polska rola będzie cały czas wzrastać. Skala pomocy, który dociera na Ukrainę pokazuje jednak że ten port lotniczy to będzie za mało. Polska będzie musiała się rozbudować, a ktoś będzie musiał w ten postęp zainwestować duże pieniądze. – podkreśla Marszałkowski.

